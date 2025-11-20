Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Задържаните надзиратели в ареста намаляха до един

Прокуратурата повдигна обвинение на един охранител за приемане на подкуп от 2000 лв. за вкарване на телефони

Днес, 14:12
Ръководителите на полицията и прокуратурата във Варна разказват за акцията, при която има само един задържан и обвинен служител на ареста
Скрийншот видео Нова тв
Ръководителите на полицията и прокуратурата във Варна разказват за акцията, при която има само един задържан и обвинен служител на ареста

След бомбастичните хвалби как са задържани петима служители от ареста във Варна, как затворът вече нямало да бъде разграден двор и колко безкомпромисна ще бъде властта, се оказа, че арестуван и обвинен е само един човек, че въпросният арест не е към затвора, както и че останалите четирима просто са от една смяна с разследвано от месеци лице.

Всичко това се разбра по време на брифинг на ръководителите на прокуратурата и полицията във Варна, дадена ден, след като правосъдният министър се похвали първо още в 6 сутринта със съобщение, а после направи изявления на трибунка след редовното заседание на Министерски съвет.

В четвъртък прокуратурата и полицията обаче разказаха други неща. Те обясниха, че е имало акция, която била по проведено разследване, образувано още през август 2025 г. След операцията служител от надзорно-охранителния състав на сектор „Арести“ към Областна служба „Изпълнение на наказанията“ във Варна е привлечен към наказателна отговорност от Окръжната прокуратура за поискан и приет подкуп и престъпление по служба.

П.Н. (43 г.) вече е и обвиняем за това, че срещу имотна облага от 2000 лева е извършил длъжностно престъпление, като внесъл забранени вещи в ареста – 2 мобилни телефона, които са предоставяни на задържани лица неправомерно.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането му в съда за определяне на мярка за неотклонение. Предстои в съда да бъде внесено искане за постоянното му задържане под стража.

Операцията по задържането на П.Н. е проведена в ранните часове на 19 ноември 2025 г. в обекти, използвани от Следствения арест, разположени в сградата на Затвор – Варна. При претърсванията са намерени и иззети спринцовки със следи от неустановени вещества и таблетки с неясен състав. Назначени са химически експертизи с оглед изясняване на съдържанието им.

Информация по случая бе предоставена на средствата за масово осведомяване от окръжния прокурор на Варна Красимир Конов и от директора на ОД на МВР – Варна старши комисар Красен Торимацов.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

арест Варна, Министерство на правосъдието, ГДИН, затвори

Още новини по темата

Петима служители на ареста във Варна са задържани
19 Ноем. 2025

Затвори в Белгия искат за всеки нов затворник да бъдат освобождавани двама

01 Окт. 2025

Шеф от военната прокуратура стана зам.-министър на правосъдието
26 Авг. 2025

Причинилият трагедията на бул. "Черни връх" и в затвора е с драстични нарушения
21 Авг. 2025

Затворник почина от свръхдоза в Кремиковци от напоени с дрога дрехи
08 Май 2025

Започнаха арести в цяла Франция заради нападения срещу затвори

28 Апр. 2025

Правосъдният министър иска 50 000 лв. глоба за съдебен изпълнител
16 Апр. 2025

Правосъдният министър прати ДАНС в дирекция "Българско гражданство"
05 Март 2025

Вдигат се хонорарите на експертите по делата

10 Дек. 2024

Правосъдните зам.-министри напускат един по един
09 Дек. 2024

Престъпникът на пътя е неженен, до 39-годишен и дрогиран
05 Юни 2024

Съд нареди на адвоката на Тръмп да свидетелства срещу довереника си
23 Март 2023

ВАС засекрети дело на основния обвиняем за насилието над протестиращи
19 Яну. 2023

Търсят се 52-ма нотариуси
11 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън