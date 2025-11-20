Задържаните надзиратели в ареста намаляха до един

Скрийншот видео Нова тв Ръководителите на полицията и прокуратурата във Варна разказват за акцията, при която има само един задържан и обвинен служител на ареста

След бомбастичните хвалби как са задържани петима служители от ареста във Варна, как затворът вече нямало да бъде разграден двор и колко безкомпромисна ще бъде властта, се оказа, че арестуван и обвинен е само един човек, че въпросният арест не е към затвора, както и че останалите четирима просто са от една смяна с разследвано от месеци лице.

Всичко това се разбра по време на брифинг на ръководителите на прокуратурата и полицията във Варна, дадена ден, след като правосъдният министър се похвали първо още в 6 сутринта със съобщение, а после направи изявления на трибунка след редовното заседание на Министерски съвет.

В четвъртък прокуратурата и полицията обаче разказаха други неща. Те обясниха, че е имало акция, която била по проведено разследване, образувано още през август 2025 г. След операцията служител от надзорно-охранителния състав на сектор „Арести“ към Областна служба „Изпълнение на наказанията“ във Варна е привлечен към наказателна отговорност от Окръжната прокуратура за поискан и приет подкуп и престъпление по служба.

П.Н. (43 г.) вече е и обвиняем за това, че срещу имотна облага от 2000 лева е извършил длъжностно престъпление, като внесъл забранени вещи в ареста – 2 мобилни телефона, които са предоставяни на задържани лица неправомерно.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането му в съда за определяне на мярка за неотклонение. Предстои в съда да бъде внесено искане за постоянното му задържане под стража.

Операцията по задържането на П.Н. е проведена в ранните часове на 19 ноември 2025 г. в обекти, използвани от Следствения арест, разположени в сградата на Затвор – Варна. При претърсванията са намерени и иззети спринцовки със следи от неустановени вещества и таблетки с неясен състав. Назначени са химически експертизи с оглед изясняване на съдържанието им.

Информация по случая бе предоставена на средствата за масово осведомяване от окръжния прокурор на Варна Красимир Конов и от директора на ОД на МВР – Варна старши комисар Красен Торимацов.