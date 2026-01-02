Медия без
Таксита умножават по две евро и километри

Днес, 08:56
Като цяло нещата са наред в бранша, ама... не съвсем.
Илияна Димитрова
Таксиметровият бранш се оказа един от неподготвените за въвеждането на еврото. Като цяло нещата са наред, обаче има и коли, създаващи проблеми на клиентите.

След полунощ на Нова година някои варненски водачи отказваха да вземат пари в евро. Други, които имат годни апарати, казваха, че са изхвърлили стотинките. И при левово плащане за "по-лесно" умножаваха по две сумата в евро.

В София влезе обявеното още през есента покачване на тарифите. Не само че не всички коли са с нови апарати. Ами и голяма част от ремонтираните устройства увеличават изминатите километри почти двойно, информира Нова телевизия.

Все още няма данни за нито един град колко са изрядните и неизрядни таксита. Проверките най-вероятно ще почнат в делничните дни.

 

18% скок

Новите цени в София са с около 18% по-високи. Дневната минимална тарифа вече е 0,73 евро/км (1,43 лв./км). Нощната минимална - 0,84 евро/км (1,65 лв./км). Дневната максимална тарифа - 1,24 евро/км (2,43 лв./км). През нощта - 1,52 евро/км (2,98 лв./км).

