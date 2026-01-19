Медия без
НАП наложи смайваща глоба заради еврото в Бургас

От санкцията излиза, че един общински съвет не може да определя цената на автобусния билет

Днес, 16:49
Странни неща се случват с бургаския автотранспорт.
FB/БургасБус ЕООД
Странни неща се случват с бургаския автотранспорт.

Глоба от 2600 евро връчи НАП на "Бургасбус", транспортната фирма на морския град. Изтъкнатата причина е немотивирано повишаване с 4% на цената на автобусния билет по Закона за въвеждане на еврото. Действието на агенцията е смайващо, защото билетчето наистина поскъпна на 1 януари, но това не бе нито превалутиране, нито немотивирано повишение, нито фирмата можеше да не го направи. Новата цена 80 евроцента (1.56 лв. - срещу 1.50 лв., равни на 77 евроцента до 31 декември) бе определена от общинския съвет, както е редно за едно дружество, подчинено на такъв орган. Решението бе взето още през септември след много дебати и обосновки, че фирмата се нуждае от повече приходи - отложено за 1 януари. От действието на НАП излиза, че един общински съвет няма право да определя цените на автобусния билет в своята община, макар единствен той по закон да може да го прави.

БНР - Бургас, съобщи, че фирмата ще обжалва. Много глобени търговци заради еврото точно това правят - обжалват и продължават напред.

Очаква се темата да бъде обсъждана на следващото заседание на съвета в Бургас. Само от органа зависи каква е цената на билета. И Плевен го повиши по този начин - с решение на общинския съвет.

Както "Сега" писа, кметът на Бургас Димитър Николов реагира доста изненадващо по казуса. В началото на януари, когато НАП оповести, че е спипала транспортното дружество в нарушение, Николов нахока ръководството му - макар лично да присъства на заседанието на съвета през септември, а и зад решението да стоят съветниците от партията му ГЕРБ.

Мегапопулизъм се разигра в Бургас с цената на билетчето в евро
Огромен популизъм се разигра в Бургас с цената на автобусния билет в евро. Трети ден жители на града се чудят как може кметът Димитър Николов "да се извърти така". Популизъм прояви и НАП. Поводът за галимацията е повишението на масовия билет за градски транспорт.
СЕГА
06 Яну. 2026
