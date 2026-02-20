4 столични зони ще имат за пръв път градски транспорт

БГНЕС 40 км нови автобусни линии ще бъдат пуснати в София от април.

Четири столични зони ще бъдат за пръв път свързани с градската транспортна мрежа чрез над 40 км нови автобусни маршрути. Така вилна зона Косанин дол, ж.к. „Лозен парк“, вилна зона Горна Баня и ул. „Народен герой“ ще получат връзка с метрото, като общината твърди, че има готовност да пусне новите автобусни линии още през април.

Промените в столичния транспорт са на ниво доклад в Столичния общински съвет, като са включени като допълнителни точки в предстоящото на 26 февруари заседание на съвета.

Първият доклад засяга район Панчарево и югоизточната периферия. Предвижда се разкриване на две нови довеждащи автобусни линии:

> Линия №180 - между метростанция „Бизнес парк“ и в.з. „Косанин дол“;

> Линия №182 - между метростанция „Бизнес парк“, с. Герман и ж.к. „Лозен парк“.

С тях вилна зона Косанин дол и ж.к. „Лозен парк“ за първи път ще бъдат включени в редовната автобусна мрежа, като ще получат директна връзка с Първи метродиаметър.

Докладът предвижда и преномериране на част от крайградските линии с цел въвеждане на по-ясна и логична система. Линии №1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ще бъдат преномерирани съответно в диапазона №181-188, като се обособява група линии, обслужващи направленията към район „Панчарево“.

Вторият доклад подобрява свързаността на южните и югозападни райони на София. С него се предлагат две нови линии:

> Линия №65 - между метростанция „Красно село“ и Боянската църква, осигуряваща директна връзка на местност „Гърдова глава“ с линия М3;

> Линия №806 - между метростанция „Горна баня“ и вилна зона Горна баня, която ще обслужва район без досегашен достъп до градски транспорт.

Предвижда се и реорганизация на съществуваща линия:

Закрива се линия №805 и се въвежда линия №95, която ще свързва ж.к. „Студентски град“ и ж.к. „Манастирски ливади - Запад“, като използва новоизградената инфраструктура по бул. „Тодор Каблешков“ и съществуващата бус лента.

Докладът включва и промяна и удължаване на съществуващи маршрути:

> Линия №107 - нов маршрут с двупосочно обслужване по ул. „Народен герой“ и по-добра връзка с трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III“;

> Линия №801 - оптимизиран маршрут с подобрен достъп до учебни заведения и здравни обекти в районите „Манастирски ливади“, „Бъкстон“ и „Гоце Делчев“;

> Линия №804 - удължаване до автостанция „Княжево“ с цел по-надеждно прекачване към трамвайни линии №5 и №11.