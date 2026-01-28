Кметът на София обяви трима нови заместници

Столичната община въвежда нова управленска структура, която влиза в сила от 1 февруари, обявиха оттам тази вечер.

С новата структура градът ще има още трима зам.-кметове. Най-интересен от тях е Любо Георгиев, който поема ресор "Градско планиране и развитие". От 2 февруари той ще отговаря за устройственото и инфраструктурното планиране, контрола върху застрояването, градската среда и културното наследство. Георгиев е архитект и експерт по устойчиво градско развитие, познат на гражданите като един от основателите на инициативата „Екипът на София“. Професионалният му път е свързан с дългосрочното планиране на града, работата с данни и превръщането на сложните градски процеси в разбираеми решения за хората, представят го от общината.

„Градът не може да се развива устойчиво с подхода ‘ПУП-че за имотче’. София има нужда от цялостни планове, от баланс между застрояване, инфраструктура и публична среда, и от решения, които са разбираеми за хората и отговарят на техните потребности. Ролята на общината е да води този процес – да планира, да обяснява и да носи отговорност за резултата“, коментира Любо Георгиев.

От 2 февруари зам.-кмет с ресор образование, спорт и младежки дейности ще бъде Десислава Желязкова, която досега ръководеше дирекция "Образование".

Третият зам.-кмет, който встъпва в длъжност през февруари, ще е Лъчезар Милушев. Той поема направление "Сигурност", което се обособява в отделно звено. Това, според общината, отговаря на реалността на София като град на масови протести, големи културни и спортни събития и висока гражданска активност. Досега дейностите по сигурност и превенция бяха разпокъсани между различни дирекции, без единен управленски център. Това затрудняваше реакциите при масови събития и ограничаваше възможностите на общината да действа координирано, обясняват от "Московска". Милушев е дългогодишен експерт по сигурността и управлението при кризи, с опит в МВР, стратегическото планиране и защитата на обекти с масово пребиваване на хора. Неговата експертиза е насочена именно към координацията между институциите и управлението на сложни ситуации в реално време, представят го от общината.

Новата структура не предвижда раздуване на администрацията, изтъкват от екипа на Васил Терзиев. Общата численост остава непроменена. Преходът се случва с минимални съкращения – под 5% от щата, концентрирани основно в дирекция „Общински приходи“. "Те са пряк резултат от дигитализацията на процесите и факта, че все повече хора избират да плащат местните си данъци и такси онлайн. Това обективно намалява необходимостта от обслужване на гише и позволява част от дейностите да бъдат автоматизирани", коментират от общината. Вече имаше обаче критики, че се съкращават хора в ключовата дирекция "Общински приходи".