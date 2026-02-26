СОС ще гласува 17 нови паркинга в "Слатина" и "Красно село"

БГНЕС Изграждането на квартални паркинги трябва да подобри достъпността, безопасността и качеството на градската среда преди разширяването на "зелената зона".

Столичният общински съвет ще разгледа предложения за изграждане на общо 17 нови паркинга в районите "Слатина" и "Красно село". За целта Столичната община трябва да отпусне над 1 млн. евро, посочи председателят на СОС Цветомир Петров.

"На предстоящото заседание на Столичния общински съвет ще бъдат разгледани два доклада за облагородяване на междублокови пространства и премахването на така наречените кални точки в районите "Красно село" и "Слатина". С реализирането им се предвижда облагородяване на общо 17 проблемни пространства и създаване на приблизително около 1000 нови регламентирани паркоместа. Вече беше прието решение за облагородяване на още 10 междублокови пространства в район "Подуяне", каза Петров, цитиран от БНР.

Евентуалното изграждане на квартални паркинги има за цел и да подготви съответните части от София за предстоящото въвеждане на нови зони за платено паркиране.

Един от докладите засяга район "Слатина", където общинските съветници от ПП-ДБ Бойко Димитров и Симеон Ставрев, заедно с районния кмет Георги Илиев, предлагат общината да отпусне 1 096 925 евро за изграждането на шест нови паркинга в междублокови пространства. Проектът обхваща около 11 000 кв. м на четири локации в кварталите "Редута" и "Христо Смирненски", като се очаква да бъдат осигурени приблизително 580 нови места за паркиране.

Според вносителите мярката е навременна, тъй като без регламентиране на паркирането съществува риск от допълнително разрушаване на тротоари и зелени площи. Изграждането на квартални паркинги трябва да подобри достъпността, безопасността и качеството на градската среда преди разширяването на "зелената зона".

В дневния ред на съвета влиза и предложение за район "Красно село", внесено от общинския съветник от "Спаси София" Стефан Спасов и районния кмет Цвета Николаева. То предвижда изграждането на 11 нови паркинга в кварталите "Хиподрума", "Борово", "Бели брези", "Красно село", "Славия" и "Лагера".

Планът включва обновяване на над 7800 кв. м междублокови пространства и тротоари и създаване на около 428 паркоместа при запазване на съществуващата растителност. За реализацията ще са необходими близо 940 000 евро, които трябва да бъдат одобрени от общинския съвет.

Вносителите подчертават, че премахването на калните терени и изграждането на организирани паркинги ще увеличи броя на регламентираните места за спиране, ще подобри пътната безопасност и удобството за гражданите, както и ще допринесе за намаляване на замърсяването с фини прахови частици - важна стъпка преди разширяването на платеното паркиране в засегнатите райони.