София е привлякла рекорден брой туристи през 2025 г.

Илияна Кирилова Две трети от туристите, посетили столицата през 2025 г., са чужденци.

През 2025 г. София е посетена от рекорден брой туристи. Те са с 9% повече в сравнение с 2024 г., когато също бе отбелязан рекорд от 1.3 милиона гости на столицата. За първи път в историята на столицата броят на нощувките за една година надхвърля 3 милиона.

Тези данни бяха представени на проведения днес форум Sofia Tourism Report 2025.

Ръстът се дължи основно на посещения на чуждестранни туристи благодарение на подобрената въздушна свързаност на столицата, отчетоха от Столичната община. Чужденците формират приблизително 2/3 от всички нощувки, като те пребивават и по-дълго в сравнение с българските туристи.

През 2025 г. са отчетени над 3,06 млн. нощувки, което представлява увеличение от около 6% спрямо предходната година.

В резултат на ръста на туристическите посещения приходите от туристически данък в Столичната община е надхвърлил 6,6 млн. лв. през 2025 г., при първоначално планирани 6,3 млн. лв. Средствата са генерирани от всички категории места за настаняване – от краткосрочно настаняване тип Airbnb до петзвездни хотели.

За първи път приходите от туристическия данък се насочват целево към политики и дейности в сферата на туризма, съгласно разпоредбите на Закона за туризма, съобщи директоръДвет на Общинско предприятие „Туризъм“ (Visit Sofia) Антон Пенев. Предприятието е инвестирало над 2,7 млн. лв. в маркетинг, международно позициониране на София и развитие на туристически продукти.

През 2025 г. в столицата са категоризирани близо 500 заведения за хранене и развлечения, 20 нови хотела и над 800 обекта клас В (краткосрочно настаняване). Общият брой на туристическите обекти в София надхвърля 3000.

София разполага с близо 15 хил. стаи и над 30 хил. легла, посочи Пенев. За първи път обектите за краткосрочно настаняване тип Airbnb се очертават като най-големия сегмент по брой легла, изпреварвайки четиризвездните хотели.

Преобладаващо чуждестранните туристи в София през 2025 г. са от Италия, следвана от Израел, Германия и Турция. Значителен ръст се отчита за полски и македонски посетители на столицата, докато Великобритания бележи спад.

Средният престой на туристите в София е около 2,6 дни, като около 67 на сто от чужденците избират четири или петзвездни хотели.

Сред приоритетите на Столична община за следващите години са провеждане на маркетингови кампании за развитие на бизнес и конферентен туризъм и утвърждаване на София като конкурентна европейска дестинация за градски и събитиен туризъм.

Според зам.-кметът на Столичната община по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Благородна Здравкова културните събития също са важен инструмент за привличане на нови посетители в София и за популяризиране на България в международен план. Здравкова посочи, че в рамките на новата структура се предвижда създаването на отдел „Градски събития и туризъм“, който ще работи целенасочено за развитието на културни инициативи с туристически потенциал.