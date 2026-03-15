България мести американските самолети цистерни на военно летище

Министерството на отбраната мести американските самолети цистерни на военно летище. Това се разбра от интервю на зам.военният министър Йордан Божилов по БНТ.

Той обясни, че американските военни власти не са отправяли допълнителни искания за промяна на характера на пребиваването или самите средства, които са на наша територия, както това се случи в Румъния: "В Румъния летището "Михаил Когалничану" е предвидено за предно разполагане на американски сили, аз бях миналата година там, много голямо летище, много сериозни инвестиции се правят там, така че на това летище, което е предвидено за предно разполагане на американски сили, за това са поискали съответно разполагане и там.", каза Божилов.

Зам.министърът обясни, че се работи по преместването на американските самолети-цистерни от летище "Васил Левски", включително и на военно летище, но тепърва трябвало да се оценят някои военно-технически съображения. "Тези, които са в България, те са по заявка или по молба на американското правителство и изрично е посочено, че тези самолети са за укрепване на източния фланг. Както казах, имаме и друг военен конфликт, така че тези самолети нямат нищо общо с цистерните и които да било други сили на Съединените щати и на Израел, които оперират в Иран", заяви военният зам.министър.

Запрянов: Иран веднага ни пита за US самолетите на летището в София Още при пристигането на американските самолети цистерни на летището в София, Иран са питали българското министерство на отбраната каква е мисията им и поради каква причина те се дислоцирани там. Това се разбра от участие на военния министър Атанас Запрянов в бТВ.

Първи за въпросните самолети написа във Фейсбук дипломатът и бивш зам.министър Милен Керемедчиев. "В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро," написа тогава той.

Преди две седмици имаше изслушване на министри в парламента по темата. Тогава външният министър Надежда Нейнски и военният министър Атанас Запрянов обясниха, че американските военни самолети, разположени на гражданското летище "Васил Левски" в София, не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции. Самолетите са транспортни, нямат нападателни способности, а разполагането им е разрешено от българските власти след молба на американското посолство в София. Поводът е провеждането на обучение във връзка с мерките за засилена бдителност на НАТО, чрез които се укрепва източният фланг на алианса. Разрешението за преминаване през територията на страната и за престой важи за периода от 17 февруари до 31 май т.г.

Само преди дни премиерът Андрей Гюров обяви, че е възложил на военния министър Атанас Запрянов да проучи дали не може американските самолети цистерни да бъдат махнати от летище "Васил Левски" в София. Тезата на Запрянов е, че самолетите всъщност са на военно летище във Враждебна, което граници с цивилното. В крайна сметка очевидно се работи за преместването им, което може да е в Безмер или Граф Игнатиево.

Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза в неделя още зам.военният министър Божилов в отговор на въпрос дали армията се привежда в някаква вид бойна готовност, различна от нормалната заради кризата в Близкия изток.

Зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов отново изтъкна доброто военно сътрудничество между България и Гърция и изрази благодарност за бързия отговор на молбата да бъде разположена батерия система "Пейтриът" за допълнително усилване на противовъздушната отбрана, както и да бъдат отделени двата самолета F-16.

По повод полетите на F-16 над София Божилов обясни, че това са българските самолети, които вече извършват тренировки.

"Приемам критиката, че в Министерството на отбраната, като че ли подценихме елемента на информираност на хората. Трябваше да го съобщим това, за да може да се види, че наистина българските F-16 летят и изпълняват програмата по подготовка. Пилоти има, могат да ги вдигнат, могат да ги управляват при това сигурно и качествено, както трябва, професионално."

За трите ракети, които бяха свалени над Турция, Божилов каза, че самият факт е тревожен, но по-важното е, че те са били засечени и свалени, което показва, че системата на НАТО за противоракетна отбрана действа в пълния си обем. Зам.-министърът на отбраната изтъкна, че българската противовъздушна система е част от тази на НАТО, което е залог на пълната гаранция за нашата сигурност от нашите съюзници.

"Системата за противовъздушна отбрана на НАТО включва разполагане на радари и системи за поразяване и в Полша, и в Румъния, в Турция, на море и в космос. Всичко това ни защитава, тъй като ни дава гаранцията, че ако бъде изстрелян ракета, дрон или каквото и да било, той ще бъде поразен. Далеч преди да застигне българското небе.", каза Божилов и добави: "Ние сме изправени пред две войни".