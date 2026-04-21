САЩ задържаха втори ирански кораб

Днес, 18:25
Иранският танкер "Тифани".
Американската армия днес заяви, че в международни води е задържала танкер, свързан с Иран - поредното ѝ явно действие за налагане на блокада на фона на изтичащия срок на примирието и неясна перспектива за продължаване на мирните преговори, предадоха Ройтерс и БТА.

Вашингтон изрази увереност, че преговорите с Иран в Пакистан ще продължат, а високопоставен ирански представител съобщи, че Техеран обмисля дали да се включи. 

Но с изтичане на последните часове от обявеното двуседмично спиране на огъня, остава малко време за преговори, отбелязва агенцията. 

Американската армия заяви, че е задържала “без инциденти” танкера “Тифани”, който може да транспортира до 2 милиона барела суров петрол. Последното съобщение от кораба за местоположението на кораба е от тази сутрин, когато той е бил близо до Шри Ланка в Индийския океан, показват данните от сайта за проследяване на морския трафик “Marine Traffic”. 

Той е бил натоварен почти в пълния си капацитет и е посочил Сингапур като крайна цел на плаването. 

“Както ясно заявихме, ще продължим глобалните усилия за морско правоприлагане, за да разбием незаконните мрежи и да пресечем санкционираните кораби, предоставящи материална подкрепа на Иран, където и да действат“, заяви Централното командване на САЩ.

В кратка публикация в социалните мрежи американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е извършил множество нарушения на примирието, но не даде повече подробности.

До момента няма коментар от страна на Иран за задържането на кораба, но действията на САЩ може да затруднят опитите за организиране на нов кръг мирни преговори.

Техеран вече заяви, че смята блокадата на пристанищата му за нарушаване на примирието от страна на Вашингтон и подчерта, че няма да преговаря, докато блокадата е в сила. 

На 19 април президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че американските военни са прехванали товарен кораб под ирански флаг, отправили са му предупреждение, а след това „са го спрели на място, като са пробили дупка в машинното отделение“ и са поели контрол над него, след като е направил опит да пробие американската блокада.

 

Още новини по темата

Тръмп: САЩ задържаха огромен товарен кораб под ирански флаг
20 Апр. 2026

Осем деца загинаха при стрелба в Луизиана
20 Апр. 2026

Иран отново затвори Ормузкия проток
18 Апр. 2026

Иран обяви, че отваря Ормузкия проток
17 Апр. 2026

Директорът на имиграционната агенция на САЩ напуска
17 Апр. 2026

Европа има авиационно гориво само за 6 седмици
16 Апр. 2026

Европа разработва резервен план, ако САЩ напуснат НАТО
15 Апр. 2026

Танкери преминаха протока въпреки блокадата
14 Апр. 2026

15 американски военни кораба блокират Ормузкия проток

13 Апр. 2026

И американците ще блокират Ормузкия проток
12 Апр. 2026

Преговорите между Иран и САЩ се провалиха
12 Апр. 2026

Преговорите между САЩ и Иран в Исламабад се проточват
12 Апр. 2026

Чешкият президент критикува остро Тръмп заради НАТО
09 Апр. 2026

Иран пак затвори Ормузкия проток
08 Апр. 2026

