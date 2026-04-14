Танкери преминаха протока въпреки блокадата

Петролният танкер „Rich Starry“, собственост на китайска компания, премина през Ормузкия проток, въпреки блокадата, наложена от САЩ, съобщава Ройтерс. Според CNN корабът превозва метанол. Танкерът „Rich Starry“ е собственост на компанията Full Star Shipping и от 2023 г. е обект на санкции поради връзки с Иран.

Данните на vesselfinder показват, че в този момент петролния танкер "Murlikishan" навлиза в протока като се движи с 10 възела. С близо 12 възела в протока навлиза и плаващия под панамски флаг петролен танкер "Peach Gulf".

Корабите използват маршрут покрай иранския остров Ларак.

САЩ обявиха вчера, че започват блокадата на протока - както на влизащите, така и на излизащите от Персийския залив. До този момент над 30 военноморски съда са се насочили към протока, на 200 км. от него се намира и американски самолетоносач.

Само до обяд днес 6 кораба общо са преминали протока, като всички те идват от пристанища в ОАЕ. Отделно Ормузкият проток е преминат и от два танкера, зареждащи в Иран.