Танкери преминаха протока въпреки блокадата

14 Апр. 2026
„Rich Starry"

Петролният танкер „Rich Starry“, собственост на китайска компания, премина  през Ормузкия проток, въпреки блокадата, наложена от САЩ, съобщава Ройтерс. Според CNN корабът превозва метанол. Танкерът „Rich Starry“ е собственост на компанията Full Star Shipping и от 2023 г. е обект на санкции поради връзки с Иран.

Данните на vesselfinder показват, че в този момент петролния танкер "Murlikishan" навлиза в протока като се движи с 10 възела. С близо 12 възела в протока навлиза и плаващия под панамски флаг петролен танкер "Peach Gulf".

Корабите използват маршрут покрай иранския остров Ларак.

САЩ обявиха вчера, че започват блокадата на протока - както на влизащите, така и на излизащите от Персийския залив. До този момент над 30 военноморски съда са се насочили към протока, на 200 км. от него се намира и американски самолетоносач.

Само до обяд днес 6 кораба общо са преминали протока, като всички те идват от пристанища в ОАЕ. Отделно Ормузкият проток е преминат и от два танкера, зареждащи в Иран.

Още новини по темата

15 американски военни кораба блокират Ормузкия проток

13 Апр. 2026

Цената на дизела в България се устреми към 2 евро за литър

13 Апр. 2026

И американците ще блокират Ормузкия проток
12 Апр. 2026

Преговорите между Иран и САЩ се провалиха
12 Апр. 2026

Преговорите между САЩ и Иран в Исламабад се проточват
12 Апр. 2026

Чешкият президент критикува остро Тръмп заради НАТО
09 Апр. 2026

Иран пак затвори Ормузкия проток
08 Апр. 2026

Тръмп обеща да премахне санкциите срещу Иран
08 Апр. 2026

Атаките между Иран и съседите му не спират
08 Апр. 2026

Цената на петрола пада след обявяването на примирието
08 Апр. 2026

САЩ и Иран спряха огъня за две седмици
08 Апр. 2026

Партньорите на САЩ се дистанцират от плановете на Тръмп за Иран
07 Апр. 2026

Командоси спасиха втория пилот на сваления над Иран F-15
05 Апр. 2026

Над 1 милиард долара са щетите по американските бойни самолети
05 Апр. 2026

