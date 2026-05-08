Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран продължава да действа.

„Примирието се спазва. То влезе в сила“, каза Тръмп пред телевизия ABC News.

По-късно той написа в социалната мрежа Truth Social, че на иранските нападатели е бил нанесен „голям удар“ и че множество малки катери са били напълно унищожени.

„Тези катери бързо и ефективно потънаха в морето. По нашите миноносци бяха изстреляни ракети и те бяха с лекота свалени. По същия начин долетяха безпилотни апарати и те бяха изпепелени още във въздуха. Падаха към океана толкова красиво, почти като пеперуда, спускаща се към своя гроб!“, пише той.

"Три американски миноносци от световна класа току-що преминаха много успешно през Ормузкия проток под обстрел. По тях няма никакви щети, но на иранските нападатели бяха нанесени огромни поражения.

Една нормална държава би позволила на тези кораби да преминат, но Иран не е нормална държава. Те са водени от ЛУНАТИЦИ и ако имаха възможност да използват ядрено оръжие, щяха да го направят без колебание - но никога няма да получат тази възможност. И както ги разгромихме отново днес, така ще ги разгромим много по-силно и много по-жестоко в бъдеще, ако не подпишат сделката си БЪРЗО!

Нашите три миноносци, заедно със своите прекрасни екипажи, сега отново ще се присъединят към морската ни блокада, която е истинска „Стоманена стена“", написа Тръмп.

Той също заяви, че САЩ продължават преговорите с Иран след новата размяна на удари между двете страни.

„Преговорите вървят много добре, но те трябва да разберат: ако (сделката) не бъде подписана, това може да им причини много болка. Ще ги боли много… Те искат да подпишат много повече, отколкото аз“, цитира Тръмп агенция Reuters.