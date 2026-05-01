Израел прехвърли в ОАЕ лазерна система срещу ирански ракети

Благодарение на новата ПВО ОАЕ ще открива приближаващи дронове, особено Shahed, на разстояние до 20 км.

Израел е изпратил в Обединените арабски емирства сложни оръжейни системи, включително модерна лазерна установка, за да помогне за защитата на страната от масирани атаки с ирански ракети и безпилотни апарати, съобщи "Файненшъл таймс".

Израел спешно е предоставил система за наблюдение, наречена Spectro, която ще помогне на ОАЕ да откриват приближаващи дронове, особено Shahed, на разстояние до 20 км.

Също така е изпратена версия на лазерната отбранителна система Iron Beam. Този лазер, който поразява ракети с малък обсег и дронове, беше използван за първи път от Израел по-рано тази година за защита срещу „Хизбула“, които атакуват от Ливан.

И двата вида оръжия се считат за отбранителни. Те допълват системата за противовъздушна отбрана Железен купол, която също е изпратена в Емирствата заедно с няколко десетки израелски военнослужещи за обслужване на техниката.

В страната са изпратени и други оръжейни системи, а общият брой на израелския персонал е значителен - „това не е просто малка група хора“.

Израел също така е споделял важна разузнавателна информация в реално време за подготовка на пускове на ракети с малък обсег в западен Иран, насочени към ОАЕ.