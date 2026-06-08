Израел отвърна на Иран с удари по военни цели

ЕПА/БГНЕС Митинг в Техеран снощи, след като Иран поднови атаките срещу Израел.

Експлозии бяха чути тази сутрин в иранската столица Техеран, както и в Табриз и Исфахан, предават световните агенции, позовавайки се на ирански медии. Малко по-късно израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в Западен и централен Иран. Според иранската държавна телевизия експлозии са били чути в Исфахан, Карадж, Табриз и Техеран.

Часове по-рано Иран изстреля изстреля залп от ракети по израелски цели в отговор на атака срещу южните предградия на Бейрут вчера. Така бойните действия бяха подновени за пръв път от 8 април.

"Израелските военновъздушни сили удариха военни цели, принадлежащи на иранския терористичен режим в Западен и Централен Иран", заяви армията в кратко изявление.

Цените на петрола се повишиха с над 3% след поредната ескалация. Цената на суровия петрол Брент скочи с 3,29% до 96,15 долара за барел.