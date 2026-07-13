Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ ще събират 20% такса за преминаване на Ормузкия проток

Цената на петрола скочи с 5 % до 79.35 долара

13 Юли 2026Обновена
Тръмп съобщи, че САЩ ще събират такса от преминаващите кораби през протока
EPA/BGNES
Тръмп съобщи, че САЩ ще събират такса от преминаващите кораби през протока

САЩ ще събират такса от 20% от товара на корабите, които преминават през Ормузкия проток. Това обяви американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Президентът мотивира предложението си за 20-процентна такса върху преминаването през Ормузкия проток с аргумента, че САЩ в продължение на над пет десетилетия са гарантирали сигурността на корабоплаването в региона безвъзмездно, докато други държави са извличали икономически ползи, и че новата мярка трябва да компенсира разходите и риска, поемани от американските военни.

"САЩ отсега нататък ще бъдат известни като "Пазителите на Ормузкия проток", но като такива и от съображения за справедливост ще им бъдат възстановени всички разходи, необходими за осигуряване на безопасността и сигурността в тази много нестабилна част от света, като всички товарни кораби ще заплащат такса в размер на 20% от превозения товар. Процесът и формирането ще започнат незабавно", заключи Тръмп.

По думите на президента на САЩ, американските власти ще блокират само ирански кораби или плавателни съдове, принадлежащи на държави, които търгуват с Иран. "Ормузкият проток е отворен и ще остане отворен, със или без Иран. Възстановяваме иранската блокада, наречена така, защото спира само влизането или излизането на ирански кораби или клиенти. Всички останали държави ще получат справедливо и открито ползване на протока", подчерта Тръмп.

Малко по-късно САЩ официално заявиха, че ще въведат морска блокада на всички ирански пристанища и крайбрежни води, считано от 14 юли, 20:00 часа,  и никакви кораби – независимо под чий флаг плават, няма да бъдат пропускани.

Изявлението на Доналд Тръмп идва непосредствено след рязката ескалация на напрежението между САЩ и Иран. През последните дни Техеран атакува търговски кораби и обяви, че Ормузкият проток е "непроходим" без иранско разрешение, а Вашингтон отвърна с масирани въздушни удари по цели в Иран.

По думите на Тръмп, в неделя двете страни са провели 11-часови тайни преговори и дори са постигнали устно споразумение, но иранската делегация в последния момент се е оттеглила и е поискала промени, което е довело до провал на дипломатическите усилия.

Иранският външен министър Абас Арагчи коментира веднага намерението на Тръмп: “Президентът е абсолютно прав. Който осигурява сигурно и безопасно преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток, трябва да бъде компенсиран за тази услуга. Иран винаги е бил пазител на пролива и ще остане такъв завинаги. 20% е, разбира се, твърде много. Ние ще бъдем справедливи”.

След публикацията на Тръмп цената на петрола сорт Брент скочи с близо 5% до 79.35 долара.

Белият дом все още не е представил механизъм как подобна такса би била събирана от частните корабни оператори, нито дали идеята е съгласувана с арабските съюзници на САЩ в Персийския залив, които също разчитат на Ормузкия проток за износа на своя петрол.

 

Заплаха

Йемен заплаши да затвори Баб ел-Мандебския проток. "Баб ел-Мандеб ще се слее с Ормузкия проток. Цената на петрола ще стигне $200", заяви Мохамед ал Фарх, член на политбюрото на движението "Ансар Аллах", цитиран от иранската агенция FARS.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Иран

Още новини по темата

Тръмп обяви Ормузкия проток за отворен отново
12 Юли 2026

FT: Тръмп обича победителите
09 Юли 2026

САЩ и Иран размениха удари
09 Юли 2026

Тръмп насърчи Украйна за още удари в дълбокия руски тил
08 Юли 2026

Тръмп обеща да премахне санкциите срещу Турция
07 Юли 2026

Тръмп: Не може да наказваш футболист за следващ мач
06 Юли 2026

Новият върховен лидер на Иран не се появи на погребението на баща си
05 Юли 2026

Тръмп: Комунистите нямат шанс!
05 Юли 2026

Зеленски каза на Тръмп, че "тази война ще бъде прекратена"
04 Юли 2026

Двама български депутати са на погребението на Али Хаменей
04 Юли 2026

Парадът за 4 юли във Вашингтон бе отменен заради горещините
04 Юли 2026

Тръмп е създал криптоимперия за $1,4 млрд.
01 Юли 2026

Върховният съд отхвърли искането на Тръмп за американското гражданство
30 Юни 2026

Тръмп даде ултиматум на бензиностанциите да свалят цените
30 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Олигархията бяга, кюфтетата се подобриха - пълен прогрес при Радев
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса

АНКЕТА "СЕГА"

КОЙ ЩЕ СТАНЕ СВЕТОВЕН ШАМПИОН ПО ФУТБОЛ?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ