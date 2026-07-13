САЩ ще събират 20% такса за преминаване на Ормузкия проток

САЩ ще събират такса от 20% от товара на корабите, които преминават през Ормузкия проток. Това обяви американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Президентът мотивира предложението си за 20-процентна такса върху преминаването през Ормузкия проток с аргумента, че САЩ в продължение на над пет десетилетия са гарантирали сигурността на корабоплаването в региона безвъзмездно, докато други държави са извличали икономически ползи, и че новата мярка трябва да компенсира разходите и риска, поемани от американските военни.

"САЩ отсега нататък ще бъдат известни като "Пазителите на Ормузкия проток", но като такива и от съображения за справедливост ще им бъдат възстановени всички разходи, необходими за осигуряване на безопасността и сигурността в тази много нестабилна част от света, като всички товарни кораби ще заплащат такса в размер на 20% от превозения товар. Процесът и формирането ще започнат незабавно", заключи Тръмп.

По думите на президента на САЩ, американските власти ще блокират само ирански кораби или плавателни съдове, принадлежащи на държави, които търгуват с Иран. "Ормузкият проток е отворен и ще остане отворен, със или без Иран. Възстановяваме иранската блокада, наречена така, защото спира само влизането или излизането на ирански кораби или клиенти. Всички останали държави ще получат справедливо и открито ползване на протока", подчерта Тръмп.

Малко по-късно САЩ официално заявиха, че ще въведат морска блокада на всички ирански пристанища и крайбрежни води, считано от 14 юли, 20:00 часа, и никакви кораби – независимо под чий флаг плават, няма да бъдат пропускани.

Изявлението на Доналд Тръмп идва непосредствено след рязката ескалация на напрежението между САЩ и Иран. През последните дни Техеран атакува търговски кораби и обяви, че Ормузкият проток е "непроходим" без иранско разрешение, а Вашингтон отвърна с масирани въздушни удари по цели в Иран.

По думите на Тръмп, в неделя двете страни са провели 11-часови тайни преговори и дори са постигнали устно споразумение, но иранската делегация в последния момент се е оттеглила и е поискала промени, което е довело до провал на дипломатическите усилия.

Иранският външен министър Абас Арагчи коментира веднага намерението на Тръмп: “Президентът е абсолютно прав. Който осигурява сигурно и безопасно преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток, трябва да бъде компенсиран за тази услуга. Иран винаги е бил пазител на пролива и ще остане такъв завинаги. 20% е, разбира се, твърде много. Ние ще бъдем справедливи”.

След публикацията на Тръмп цената на петрола сорт Брент скочи с близо 5% до 79.35 долара.

Белият дом все още не е представил механизъм как подобна такса би била събирана от частните корабни оператори, нито дали идеята е съгласувана с арабските съюзници на САЩ в Персийския залив, които също разчитат на Ормузкия проток за износа на своя петрол.

Заплаха

Йемен заплаши да затвори Баб ел-Мандебския проток. "Баб ел-Мандеб ще се слее с Ормузкия проток. Цената на петрола ще стигне $200", заяви Мохамед ал Фарх, член на политбюрото на движението "Ансар Аллах", цитиран от иранската агенция FARS.