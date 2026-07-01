Тръмп е създал криптоимперия за $1,4 млрд.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е спечелил над 1,2 милиарда долара от криптовалутните дейности на семейството си през изминалата година, показват документи от Службата за правителствена етика на САЩ, предава АФП.

Според документа, който е над 900 страници, Тръмп е получил близо 550 милиона долара от връзките си със стартъпа World Liberty Financial, съоснован от компанията със същото име на синовете на Тръмп и сина на пратеника на САЩ в Близкия изток Стив Уиткоф. World Liberty Financial е емитирала собствената криптовалута WLFI. Откакто стана търгуема през септември 2025 г., стойността ѝ е спаднала. Тръмп и тримата му синове също така са получили чрез посредническата компания DT Marks Defi допълнителни 22,5 милиарда WLFI, които в момента струват около 1,3 милиарда долара. През април 2025 г. WLF също така пусна на пазара своя стейбълкойн – дигитална валута, чиято стойност е обвързана с традиционна валута, в този случай долара. Освен приходите, получени от WLF, Тръмп е спечелил и няколко милиона долара от акции в различни публично листвани компании, активни с криптовалути, като например платформата за обмен Coinbase.

В документите се споменават и 635 милиона долара авторски възнаграждения, получени по лицензионно споразумение, свързано с криптовалутата $TRUMP, официализирано само часове преди встъпването в длъжност на президента през януари 2025 г. Има и приходи от стоки с марката Тръмп, вариращи от дрехи до стикери за брони и над 208 000 долара от библии, продадени в партньорство с кънтри певеца Лий Грийнууд. Активите на президента се държат в тръст, управляван от сина му Доналд Тръмп-младши.

Операциите на президента с криптовалути са основната причина за утрояването на личното му състояние, което се е увеличило от 2,3 милиарда долара на 6,5 милиарда долара между 2024 и 2026 г., пише "Форбс". Тръмп редовно е обвиняван в конфликт на интереси заради това, че инвестира в криптоиндустрията, докато е президент и е предприел няколко мерки за дерегулиране на сектора, което е довело до рязко покачване на цените на активите. Белият дом отхвърля всякакви етични опасения. "Нито президентът, нито семейството му някога са участвали или ще участват в конфликт на интереси", заяви главният заместник-говорител Анна Кели в изявление пред АФП. Според Кели Тръмп "с гордост е превърнал Съединените щати в криптостолица на света".

Закон от 1978 г. изисква президентът и вицепрезидентът на Съединените щати да декларират доходите си, както и активите си. Доходите на първата дама Мелания Тръмп също са посочени във финансовите документи на Службата за правителствена етика. Те включват над 10 милиона долара за документалния филм на "Амазон" за нея и над 500 000 долара за книгата ѝ "Мелания".