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Тръмп представи новия патриотичен паспорт

27 Юни 2026
Доналд Тръмп
EPA/BGNES
Доналд Тръмп

Доналд Тръмп представи изображение на нов американски паспорт в ограничен тираж, на който е изобразен неговият портрет, издаден по повод 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ, предадоха Франс прес и БТА.

"Новият паспорт на Съединените щати, който казва: "Добре дошли, но се дръжте прилично!", написа Доналд Тръмп в съобщение, публикувано в собствената му социална платформа Трут соушъл.

На изображението се вижда американският президент с мрачен поглед, облегнат на бюрото си, а зад него е текстът на Декларацията за независимост. Изглежда, че то е вдъхновено от портрет, изработен от фотографа на Белия дом Даниел Торок.

На втората страница е показана картина, представяща подписването на Декларацията за независимост през 1776 г., придружена от надписа "САЩ 250". 

Белият дом също публикува тази снимка, наричайки я "Патриотичен паспорт". Засега няма коментар от Държавния департамент.

Никой действащ американски президент досега не е фигурирал на паспортите, отбелязва АФП.  Подписът на Доналд Тръмп ще фигурира и върху бъдещите американски банкноти, което също е прецедент за действащ президент на САЩ. През април служител на Държавния департамент каза, че паспортите с мотиви на Тръмп ще бъдат достъпни само при лични срещи във Вашингтон „до изчерпване на наличностите“.

По-рано днес Тръмп отправи критики срещу предполагаемото възраждане на комунизма в САЩ, определяйки го като "раково образувание" и "най-сериозната заплаха" за страната от основаването ѝ насам.

Няколко леви кандидати, подкрепени от новия кмет на Ню Йорк Зоран Мамдани, спечелиха първичните избори на Демократическата партия в града. Освен това кметът успя да постигне замразяване на наемите за около един милион жилища в Ню Йорк.  Това не убягна от вниманието на републиканския президент, чиято партия се опасява от тежък удар през ноември по време на междинните избори, поради високите разходи за живот.

"Те не са социалдемократи. Те са екстремисти и безбожни комунисти", заяви Доналд Тръмп във Вашингтон пред членовете на евангелистката коалиция Свобода и вяра. Според него победата на левите сили заплашва както просперитета на САЩ, така и свободата на вероизповеданието.

Според Тръмп Демократическата партия на САЩ е направила "много силен завой наляво".

80-годишният милиардер се пошегува, че ако пожелае, сам би могъл да стане "най-големият комунист в историята" и например да освободи американците от плащането на наеми, но че страната би била обречена на "мизерия", ако избере този път.

Тръмп разчиташе силно на християнската десница по време на последната си предизборна кампания и продължава да го прави в Белия дом, където създаде "бюро по въпросите на вярата" и организира молитвени събрания, припомня АФП.

Той също така нарече комунистите "животни", готови да убиват опонентите си. Тръмп говореше в същия хотел, където през април въоръжен нападател се опита да проникне покрай агентите на Тайните служби, докато президентът присъстваше на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом.

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Ключови думи:

Доналд Тръмп, паспорт

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