Тръмп се сблъска с Мамдани за данъците на Ню Йорк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че проучва как федералното правителство да прекрати действието на данъка върху вторите жилища, наложен от кмета-социалист на Ню Йорк Зоран Мамдани.

Доналд Тръмп неколкократно е критикувал данъчната политика на Ню Йорк, изтъквайки, че високото данъчно бреме кара заможните граждани и компании да се местят в щати с по-ниски или нулеви щатски данъци върху доходите като Флорида и Тексас

В публикация в социалната си мрежа Truth Social днес държавният глава определи данъчната политика на местната власт като „опасен политически експеримент“ на "радикално левите джихадисти". Тръмп заяви, че данъкът „струва на град Ню Йорк и щата Ню Йорк цяло състояние, тъй като парите, които в крайна сметка ще бъдат събрани, са много малко в сравнение с данъците, плащани от десетките хиляди хора, които напускат града, за да не се върнат никога повече. Флорида, Тексас и много други щати печелят цяло състояние!“

Освен срещу имотния налог, президентът се изказа и срещу таксата за задръствания (Congestion Pricing), налагана на автомобилистите, които влизат в Южен Манхатън. Мамдани смята, че таксата ще финансира градския транспорт и ще намали трафика.

Това е чиста аматьорщина и като президент на Съединените американски щати ми е трудно да седя и да гледам как се случва, особено на място, което някога обичах, написа Тръмп.

"Проучвам дали федералното правителство има някакво законово право да предотврати тази катастрофа, преди да е станало твърде късно за милионите хора, които ценят Ню Йорк и искат да го видят да цъфти, вместо да се превръща в мръсно, обхванато от престъпност и упадък място за подигравки и презрение“, завърши Тръмп.