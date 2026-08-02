Тръмп пуска платена услуга за ранен достъп до постовете му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп стартира нов бизнес - за 100 хиляди долара на месец абонатите на услугата му Truth Social ще могат да виждат публикациите на президента преди всички останали и да търгуват на фондовата борса, преди информацията да стане обществено достояние. На практика това е търговия с инсайдърска информация, посочват опоненти на Тръмп.

Тази услуга (Truth API) е насочена ексклузивно към едри институционални клиенти, а не към масови или индивидуални инвеститори. Включването в нея не става през стандартно меню в приложението Truth Social, а чрез директна корпоративна процедура с компанията майка — Trump Media & Technology Group (TMTG). Цената - 100 хил. на месец, може да падне до 60 000 на месец, ако потребителите сключат дългосрочен абонамент от 3 години. Не всяка голям клиент може да достъпи услугата, а само тези които преминат през проверка на компанията (due diligence) ще могат да подпишат лицензионно споразумение за ползване на данните.

Truth Social предлага така наречения „ранен достъп“ (early access) до изявления, публикации и решения на американския президент, които пряко влияят върху цените на акциите, криптовалутите и суровините. Публикациите на Доналд Тръмп в социалните мрежи исторически са предизвиквали резки колебания на фондовите пазари, пазарите на петрол и курсовете на валутите, поради което ранният достъп до тях се разглежда като мощен инструмент за бърза печалба. Дори забавяне от няколко минути или секунди в публичното оповестяване на финансово-икономически новини дава огромно предимство на институционалните инвеститори и хедж фондовете пред масовия инвеститор.

Подобна практика предизвиква сериозни вълнения сред финансовите анализатори и юридическите експерти. В САЩ използването на вътрешна (инсайдърска) информация за търговия на борсата е строго забранено и се преследва от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC).