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FT: Тръмп обича победителите

Днес, 13:43
Тръмп на срещата на НАТО в Анкара
EPA/BGNES
Тръмп на срещата на НАТО в Анкара

"Президентът Тръмп е „дал ясно да се разбере“, че САЩ ще продължат да оказват подкрепа на Украйна и обмисля допълнителни стъпки, които да помогнат на Киев да постигне пробив на бойното поле", съобщава Financial Times.

Според изданието това е било обсъждано на вчерашната среща на върха на НАТО в Анкара.

Вестникът пише, че представители на НАТО са били изненадани от топлото отношение на Тръмп към Украйна. Според един дипломат обаче обяснението е просто – президентът на САЩ обича победителите, а Украйна е започнала да печели инициативата.

Подобно мнение изразява и заместник-директорът на програмата „Русия и Евразия“ в аналитичния център Chatham House Орися Луцевич.

„На Тръмп е било докладвано, че в момента Украйна поема инициативата във войната. Той смята, че Путин е отхвърлил добра сделка и сега изпитва затруднения заради предимството на Украйна в технологиите за безпилотни апарати със среден и средно-голям обсег“, отбелязва тя.

По отношение на евентуалното предоставяне на лиценз за производство на ракети-прехващачи за системите Patriot, Луцевич смята, че американският президент може да предприеме такава стъпка, за да промени преценката на Кремъл, че може безкрайно да разрушава Украйна, и да го принуди да прекрати войната.

„Именно широкият достъп на Украйна до американски оръжия е това, което действително плаши Русия“, заключава експертката.

 

 

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Ключови думи:

Доналд Тръмп, Украйна

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