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Турски курорти забраниха къпането в Черно море

У нас мъртвото вълнение взе жертва край Ахтопол

Днес, 13:28

Турски курорти забраниха на летовниците да се къпят в морето заради лоши метеорологични условия - дъжд, вятър, големи вълни и силни течения.  

Местните власти в черноморските градове Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе и Артвин и Самсун обявиха, че не може да се плува край плажове, заливи или брегови линии.

Управата на Шиле обяви, че къпането в района в момента е опасно, като се допуска само за плажовете Аязма и Агва. Забрана е издадена за градовете Текирдаг, Коджаели и Къркларели по крайбрежието на Мраморно  море.

Очаква се в някои области забраната за влизане в морето да продължи и през следващите няколко дни заради лошото време. 

Червен флаг и у нас

И по нашите курорти плажуващите трябва да внимават много с плуването и водните бани. 

62-годишен мъж от София се е удавил край Ахтопол. Тялото е извадено от спасители в района на плаж Делфин. По първоначални данни летовникът е влязъл във водата в неохранявана зона. 

Обикновено Черно море става опасно около Илинден - тогава настъпва "сезонът" на мъртвите вълнения. Но заради климатичните промени морето вече не следва познатия ритъм и смъртоносните подводни течения подраняват, посочват специалистите. И съветват летовниците да не влизат във водата, ако няма спасител, и да се съобразяват с флаговата сигнализация. При червен флаг къпането е забранено, а при жълт е добре човек да е да се отдалечава от брега и да е нащрек. 

При попадане в мъртво вълнение не плувайте с всички сили назад към брега, а се движете успоредно, за да излезете от подводния капан, и тогава се насочете към сушата, съветват спасителите. 

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Ключови думи:

мъртво вълнение, Черно море

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