Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Турция поема командването на Обединената група на НАТО в Черно море

През 2028 г. тази роля ще вземе Румъния или България

02 Апр. 2026
Военни кораби в Черно море
Турция ще командва до 2028 г. Обединената оперативна група на НАТО за Черно море (CTF-Black Sea), след което тази задача ще бъде поета от Румъния или България, съобщи CNN-Тюрк, позовавайки се на турското Министерство на националната отбрана.

Ще бъдат създадени пет обединени оперативни групи в рамките на НАТО, които да обхващат Атлантическия океан, Северно море, Балтийско море, Средиземно море и Черно море, предава БТА.

Румъния, България и Турция ще сдържат с патрули агресия в Черно море
Румъния, България и Турция трябва да разширят дейността на противоминната си група в Черно море и да включат в нея патрулиране за защита на енергийни инсталации и търговски пътища от евентуална руска атака, заяви румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну в интервю за
СЕГА
17 Авг. 2025

По отношение на оперативната група за Черно море (CTF-Black Sea) бе посочено, че до 2028 г., в съответствие с принципа за регионална отговорност, тя ще бъде командвана от Турция. След 2028 г. ролята на домакин и командващ ще се редува между съюзниците от Черноморското крайбрежие Румъния и България въз основа на техните предложения.

В момента в щаба служат само турски военнослужещи, като се извършва набиране на основен персонал.

12 страни от НАТО стартират учение "Морски щит" в Черно море и Дунав
В Румъния започва многонационалното военно учение „Морски щит" (Sea Shield) с участието на над 2300 военнослужещи от Румъния и 11 партньорски държави, съобщава агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.
СЕГА
31 Март 2025

В Адана се създава щаб на нов многонационален корпус (MNC-TUR).

"В плановете на НАТО е предвидено координацията на отбраната на страната ни със силите на НАТО, както и упражняването на командването и контрола върху силите, които ще бъдат ангажирани при необходимост, да се осъществяват от регионален щаб в Турция. Превръщането на въпросния щаб в многонационална структура бе счетено за целесъобразно от националните власти (на Турция) и през 2024 г. НАТО бе уведомена за създаването на MNC-TUR. Дейностите по създаването на щаба продължават, като засега са назначени само основните кадри, а статутът на многонационален щаб все още не е одобрен", заяви говорител на министерството на брифинга днес.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НАТО, Турция, България, Румъния, Черно море

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?