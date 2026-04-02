Турция поема командването на Обединената група на НАТО в Черно море

Турция ще командва до 2028 г. Обединената оперативна група на НАТО за Черно море (CTF-Black Sea), след което тази задача ще бъде поета от Румъния или България, съобщи CNN-Тюрк, позовавайки се на турското Министерство на националната отбрана.

Ще бъдат създадени пет обединени оперативни групи в рамките на НАТО, които да обхващат Атлантическия океан, Северно море, Балтийско море, Средиземно море и Черно море, предава БТА.

По отношение на оперативната група за Черно море (CTF-Black Sea) бе посочено, че до 2028 г., в съответствие с принципа за регионална отговорност, тя ще бъде командвана от Турция. След 2028 г. ролята на домакин и командващ ще се редува между съюзниците от Черноморското крайбрежие Румъния и България въз основа на техните предложения.

В момента в щаба служат само турски военнослужещи, като се извършва набиране на основен персонал.

В Адана се създава щаб на нов многонационален корпус (MNC-TUR).

"В плановете на НАТО е предвидено координацията на отбраната на страната ни със силите на НАТО, както и упражняването на командването и контрола върху силите, които ще бъдат ангажирани при необходимост, да се осъществяват от регионален щаб в Турция. Превръщането на въпросния щаб в многонационална структура бе счетено за целесъобразно от националните власти (на Турция) и през 2024 г. НАТО бе уведомена за създаването на MNC-TUR. Дейностите по създаването на щаба продължават, като засега са назначени само основните кадри, а статутът на многонационален щаб все още не е одобрен", заяви говорител на министерството на брифинга днес.