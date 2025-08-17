Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Румъния, България и Турция ще сдържат с патрули агресия в Черно море

Букурещ поиска от Анкара и София да се разшири дейността на противоминната група

Днес, 19:15
От началото на руската агресия в Украйна, в Черно море ври и кипи от мини, кораби, дронове, ракети
Архив ЕПА/БГНЕС
От началото на руската агресия в Украйна, в Черно море ври и кипи от мини, кораби, дронове, ракети

Румъния, България и Турция трябва да разширят дейността на противоминната си група в Черно море и да включат в нея патрулиране за защита на енергийни инсталации и търговски пътища от евентуална руска атака, заяви румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну в интервю за Ройтерс, цитиран от БТА. 

След руската инвазия в Украйна през 2022 г. свободно плаващи мини, идващи от местата на бойните действия, създадоха заплаха за корабоплаването в Черно море, поради което през миналата година съюзничките в НАТО от региона – Румъния, България и Турция, създадоха съвместна противоминна група (MCM Black Sea).

„Този проект през следващите години ще трябва да бъде разширен в патрулен проект. Ще обсъдим това в близко бъдеще с нашите съюзници“, каза Мощяну пред Ройтерс.

Тагарев не изключи война между НАТО и Русия в Черно море
Военният министър Тодор Тагарев не изключи възможността за война между НАТО и Русия в Черно море.  "Това е въпрос от самото начало на мащабната агресия и постоянно стои на вниманието на всички, които взимат решения.
СЕГА
18 Авг. 2023

„Черно море ще продължи да бъде бойно поле за Русия. Ние трябва да я възпрем и да защитим нашите интереси, които са енергийна инфраструктура, морска търговия и свобода на корабоплаването. Това са нашите цели и те ще бъдат защитени“, заяви румънският министър на отбраната.

Румъния има 650-километрова сухопътна граница в Украйна и през войната на територията ѝ са падали многократно фрагменти от руски дронове. Мощяну съобщи и за „почти ежедневни“ опити за заглушаване на сигнала на мобилните телефони в Черно море, като каза, че вероятно зад тези опити стои Русия. Руската страна редовно отхвърля тези обвинения.

Очаква се Румъния да стане най-големият производител на природен газ в ЕС и да се превърне в нетен износител на газ през 2027 г., след като бъде завършен голям офшорен проект за добив.

Мощяну каза още, че Румъния, която в момента се опитва да ограничи бюджетния си дефицит, който е най-високият в ЕС, вероятно няма да направи принос в новия финансов механизъм на НАТО „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL).

Румъния дари на Украйна противовъздушна батарея „Пейтриът“, участва в обучение на украински пилоти и направи възможен износа на около 30 млн. тона украинско зърно през пристанище Констанца.

На въпрос за планираната среща на президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин утре в Аляска, Мущяну каза: „Всички очакват спиране на огъня и след това да бъде договорен справедлив, траен мир с гаранции за сигурност за Украйна“.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румъния, България, Турция, Черно море, Русия

Още новини по темата

Инфлацията в Румъния скочи до почти 8%
12 Авг. 2025

Севернокорейци са изпращани да работят при робски условия в Русия
12 Авг. 2025

Румъния заподозря Русия в замърсяване на азерски петрол
12 Авг. 2025

Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска
09 Авг. 2025

Намаляването на заплатите на учителите в Румъния предизвика протести
07 Авг. 2025

Румъния вдигна F-16 заради руски дронове до границата й
06 Авг. 2025

Пожар в румънски оръжеен завод напомни диверсиите на ГРУ в България
04 Авг. 2025

Индия ще купува руски петрол въпреки заплахата на Тръмп
04 Авг. 2025

Румъния се събуди с ценови шок
02 Авг. 2025

Турската полиция глоби пътници за ставане преди спирането на самолет от София
01 Авг. 2025

Индия ограничи руския петрол
01 Авг. 2025

Тръмп отброява 10 дни на Русия от днес
30 Юли 2025

Полша се готви за война с Русия през 2027 г.
27 Юли 2025

Въпреки преговорите Русия и Украйна се атакуваха с дронове
24 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар