Зеленски пожела смъртта на Путин в коледното си послание

Днес, 18:32

Украинският президент Володимир Зеленски пожела смъртта на Владимир Путин в коледното си послание:

„Скъпи мой народе, от древни времена украинците са вярвали, че в коледната нощ небесата се отварят. И ако им разкажеш мечтата си, тя непременно ще се сбъдне. Днес всички имаме една мечта. И имаме едно желание за всички: „Дано той пукне“ - ще си каже всеки".

„В навечерието на Коледа руснаците за пореден път показаха какви са в действителност. Масирани обстрели, стотици безпилотни самолети, балистични ракети, ракети „Кинжал“ – всичко това се случи. Ето как действат безбожниците. Ето какво правят тези, които нямат абсолютно нищо общо с християнството или изобщо с човечността", продължи Зеленски.

 

