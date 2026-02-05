Договорът за контрол на ядрените оръжия между САЩ и Русия вече не действа

От днес договорът Нов СТАРТ между САЩ и Русия вече не действа. Така за първи път от над 50 години САЩ и Русия - държавите с най-големите ядрени арсенали, остават без каквито и да било правно обвързващи ограничения върху стратегическите си оръжия. Светът навлезе в най-рисковия период за ядрената сигурност от повече от половин век насам, предупреди генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, цитиран от световните агенции.

Договорът Нов СТАРТ, подписан през 2010 г. и удължен веднъж през 2021 г. за последен петгодишен период, изтече в полунощ срещу четвъртък. Той ограничаваше броя на стратегическите ядрени бойни глави, както и на междуконтиненталните и подводните ракети и бомбардировачите, които могат да ги носят.

Макар изтичането на Нов СТАРТ да не означава автоматично нова ядрена надпревара, експертите предупреждават, че без ясни правила и механизми за контрол светът навлиза в период на повишена несигурност и непредсказуемост.

"Рискът от използване на ядрено оръжие е най-високият от десетилетия", заяви Гутериш и определи края на договора като "тежък момент за международния мир и сигурност". По думите му разпадането на изградената с десетилетия система за контрол на въоръженията "не можеше да дойде в по-лош момент".

Генералният секретар на ООН призова Москва и Вашингтон незабавно да започнат преговори за нова рамка за контрол над ядрените оръжия. Според него настоящата ситуация предоставя и възможност "за рестарт и създаване на режим, адекватен на бързо променящата се среда за сигурност".

Руското външно министерство обяви, че Москва остава отворена за диалог по въпросите на ядрената сигурност, но ще отговори „решително“ на всякакви нови заплахи. Според руските власти решението на САЩ да не продължат спазването на ограниченията е „погрешно и заслужава съжаление“, предаде Ройтерс.

Москва твърди, че е предложила двете страни да продължат да се придържат към лимитите по договора още 12 месеца, но не е получила отговор от Вашингтон. Въпреки това Русия заяви, че ще действа „отговорно и предпазливо“, като ще отчита американската военна политика и цялостната стратегическа обстановка.

Експерти по сигурността предупреждават, че липсата на договорен механизъм за прозрачност и проверка увеличава риска от нова надпревара във въоръжаването. Без ограничения и инспекции всяка от страните ще разполага с по-малко информация за намеренията на другата, което може да доведе до решения, базирани на най-лоши сценарии.

Според анализатори и САЩ, и Русия технически биха могли да увеличат броя на разположените бойни глави с няколкостотин, макар това да изисква време и сериозни ресурси. Освен това се очаква Китай да се превърне във все по-значим фактор в евентуална нова ядрена надпревара, пише още Ройтерс.

Американският президент Доналд Тръмп неведнъж е заявявал, че иска Китай да бъде включен в бъдещи преговори за контрол на ядрените оръжия и е поставял под въпрос смисъла от увеличаване на арсеналите, които „могат да унищожат света многократно“. Белият дом обяви, че Тръмп ще вземе решение за следващите стъпки „в собствен времеви хоризонт“.

Китай заяви, че няма да се включи в ядрени преговори „на този етап“, след като изтичането на американско-руския договор „Нов СТАРТ“ засили опасенията от глобална надпревара във въоръжаването.

Съединените щати посочиха, че всяко ново ядрено споразумение трябва да включва Китай, но международните усилия да бъде убеден Пекин да се присъедини към нови преговори засега остават без резултат.

„Китай винаги е поддържал позицията, че напредъкът в контрола над въоръженията и разоръжаването трябва да се основава на принципите за поддържане на глобалната стратегическа стабилност“, каза говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян на пресконференция.

„Ядрените възможности на Китай са в напълно различен мащаб от тези на Съединените щати и Русия и страната няма да участва в преговори за ядрено разоръжаване на този етап“, добави той, цитиран от АФП.