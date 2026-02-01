Медия без
И Путин изплува от досиетата "Епстийн"

Документи посочват, че осъденият финансист е давал на руския президент информация за Доналд Тръмп

01 Февр. 2026
Гислейн Максуел и Джефри Епстийн
Twitter/DOJ
Гислейн Максуел и Джефри Епстийн

В публикуваните нови над 3 млн. документа, свързани със сексуалния престъпник Джефри Епстийн, изплува и името на Владимир Путин. В досега известните файлове руският президент е споменат 1056 пъти, а Москва и Русия - общо 9629.

Предполагаемата връзка на осъдения за сексуални престъпления американския финансист и милиардер с руското разузнаване е била за запознаване на влиятелни личности с момичета, за да може след това да бъдат изнудвани, се посочва в разследващ материал, позоваващ се на източници от разузнаването и службите за сигурност. 

Американските разузнавателни експерти смятат, че

 

Епстийн е попаднал в шпионския радар

 

заради бизнес връзките си с Робърт Максуел - бащата на Гислейн Максуел, която пък е помагала на финансиста и в момента излежава 20-годишна присъда за трафик на деца за сексуална експлоатация.

Разузнавателни източници отдавна твърдят, че британският милиардер Максуел е бил руски агент от 70-те години на ХХ век, когато е работил за екстрадиране на съветски евреи в Израел с участието на израелската разузнавателна служба Мосад. В замяна е прал руски пари на Запад - с помощта на Епстийн. Според информацията, Епстийн е бил свързан с Максуел и с КГБ от петролен магнат, също платен от руското разузнаване.

Смята се, че финансистът е ръководил „най-голямата операция в света, използваща сексуални компрометиращи капани“ от името на КГБ, вербувайки жени за мрежата си от влиятелни клиенти. Смята се също, че той е имал дългогодишни връзки с руската организирана престъпност, което дава представа как Епстийн не е успял да вземе момичета от Русия.

Това би могло да обясни и защо той е водил ултрабогат начин на живот извън рамките на кариерата си на финансист, макар да няма документални доказателства, свързващи Путин и неговите шпиони директно с незаконните му дейности.

В новите документи се посочва имейл, в който се твърди, че Бил Гейтс е помолил един от съветниците на Епстийн да осигури лекарства за лечение на полово предавани болести поради „секс с руски момичета“ - нещо, което Гейтс отхвърли като „напълно невярно“. Има и документ, че Епстийн е предложил да запознае опозорения британски принц Андрю с „красива“ 26-годишна рускиня през август 2010 г.

В имейл, изпратен до Епстийн на 11 септември 2011 г., пък неидентифициран

 

негов сътрудник обсъжда „среща с Путин“

 

по време на предстоящо пътуване до Русия. „Говорих с Игор. Той каза, че последния път, когато сте били в Палм Бийч, сте му казали, че имате среща с Путин на 16 септември и че той може да си резервира билет за Русия, за да пристигне няколко дни преди вас“, пише в имейла.

Изглежда, че Епстийн е насрочвал и поне още една среща с Путин - през 2014 г. В имейл до него японският предприемач Джой Ито му пише, че друг американски милиардер - Рийд Хофман, съосновател на уебсайта LinkedIn, няма да може да се присъедини. „Здравей, Джефри - пише Ито. - Не успях да убедя Рийд да промени графика си, за да се срещне с Путин и с теб.“

Не е ясно дали тази среща се е състояла. От последващ имейл от Ито, се счита, че тя все пак е била отменена, след като руска военна част свали над Украйна самолет на Malaysia Airlines на 17 юли 2014 г., убивайки 298 души. „Лоша идея е сега след самолетната катастрофа“, пише Ито.

И в друг имейл, от ноември 2010 г., Епстийн пита човек дали му е необходима руска виза, добавяйки: „Имам приятел на Путин, трябва ли да го попитам?“

Други съобщения пък разкриват, че осъденият педофил е твърдял, че може 

 

да даде на Кремъл ценна информация за Доналд Тръмп

 

преди срещата на върха с Путин в Хелзинки. Той е изпратил съобщение на норвежеца Торбьорн Ягланд, тогавашен генерален секретар на Съвета на Европа, предлагайки да предаде съобщение на Путин за това как да се справи с президента на САЩ.

В разговор през юни 2018 г. Епстийн е посочил, че Виталий Чуркин, руският посланик в ООН, е „разбрал Тръмп след разговорите ни“. Той е посъветвал Ягланд "да предложи на Путин, че Лавров [външният министър Сергей Лавров], може да получи информация, като говори с мен.“  Финансистът е добавил, че Тръмп „трябва да бъде видян, за да получи нещо“. Ягланд е отговорил, че ще се срещне с асистента на Лавров следващия понеделник и ще предаде съобщението.

Epstein’s Secret Offer to Putin: “I Can Explain Trump” — Explosive Emails Leaked | APT
Newly released congressional emails have revealed a shocking twist in the Jeffrey Epstein saga — one that connects the disgraced financier to both Donald Tru...
YouTube

По-рано същия месец Епстийн е изпратил и съобщение на Стив Банън, бившия старши съветник на Тръмп, за да му каже, че Ягланд ще се срещне с Путин и Лавров и след това ще пренощува при него в имението му в Париж.

Всичко това става преди важната среща на върха в Хелзинки между Тръмп и Путин през юли 2018 г. Тогава Тръмп заяви, че не смята, че Русия се е намесила в президентските избори през 2016 г.

Друг документ пък разкрива, че ФБР е било предупредено, че вероятно

 

Епстийн е шпионин на Мосад. 

 

Доклад на Бюрото подчертава как източник е заявил: „Епстийн е бил близък до бившия премиер на Израел Ехуд Барак и е бил обучен като шпионин под негово ръководство.“ През юни 2013 г. Епстийн също така е пратил имейл до Барак, в който се казва: „Путин ще пренареди персонала си през лятото, като ще привлече само много доверени хора... повече информация по телефона или лично.“

Неназованият източник на агенцията подчертава и, че покойният финансист е бил свързан с бивша лидерка на младежката организация на Путин - Маша Дрокова, сега бизнесдама от Сан Франциско. Според него компанията на Дрокова - Day One Ventures, е „в Силициевата долина, за да краде технологии“.

Докладът описва и как шпионинът на ФБР е обсъждал с Епстийн самата Дрокова: „CHS и Дрокова са говорили, но Дрокова изобщо не е говорила за технологии; вместо това тя е погледнала CHS и е казала: „Знаехте за Епстийн, нали?“. Тя е казала, че Епстийн е „прекрасен човек“, и че е ужасно жалко какво му е било направено.“

Още през 2021 г., в своята книга „Американски компромат: Как КГБ е култивирало Доналд Тръмп“, разследващият журналист Крейг Унгър твърди, че преди да стане президент, г-н Тръмп е установил връзки с лагера на Путин чрез 15-годишното си приятелство с Епстийн. Според Унгър, Епстийн е разчитал на руски сводници, за да му доставят много от момичетата, които е малтретирал. Журналистът смята, че руската ФСБ може да е получила материали за изнудване от многото видеоклипове на известни личности с момичета, които Епстийн е записал.

