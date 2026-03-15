Тръмп отказа военна помощ от Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново остро критикува украинския президент Володимир Зеленски, като заяви, че е „много по-трудно да се постигне споразумение“ с него, отколкото с руския президент Владимир Путин. Коментарите на Тръмп идват след критики от страна на световни лидери заради това, че САЩ облекчиха санкциите срещу руския петрол в опит да смекчат скока на световните цени на петрола.

Попитан точно за тези критики на световните лидери, Тръмп не отговори директно, а насочи гнева си към украинския президент, като заяви: „Изненадан съм, че Зеленски не иска да сключи сделка. Кажете на Зеленски да сключи сделка, защото Путин е готов да сключи сделка.“

Тръмп не се ограничи дотук с критиките към Зеленски, който по-рано този месец предложи да помогне на американските сили и техните съюзници в Близкия изток при прехватването на ирански дронове, като използва опита на украинската армия в свалянето на руски дронове.

Тръмп заяви: „нямаме нужда от помощ“, като добави, че „последният човек, от когото се нуждаем от помощ, е Зеленски“.

В публикация в X в петък Зеленски написа: „Страни от Близкия изток се обърнаха към нас с молба да споделим опита си в прихващането на ирански дронове „Шахед“ по време на масирани удари. Ето защо вече изпратихме експертни екипи в три държави.“

По-рано в събота ирански политик заяви, че Украйна е „легитимна и законна цел“ за Иран, защото Украйна е предложила помощ за отбрана срещу ирански дронове.

Русия доставя на Иран безпилотни летателни апарати от типа „Шахед“, които се използват при атаки срещу цели на Съединените щати и Израел, заяви Володимир Зеленски в интервю за Си Ен Ен.