Румъния бори адското чакане на Дунав мост с трасе за предплащане

Промяната по съоръжението Русе - Гюргево се очаква в началото на туристическия сезон

09 Май 2026
диян иванов
Обичайна картина от Дунав мост.

Северната ни съседка се мъчи да намали опашките на Дунав мост в посока България. Румънски сайтове съобщиха, че се готви пускане на специална лента за превозните средства, чиито водачи платят таксата за съоръжението поне три минути преди преминаване. Плащането ще става по електронен път, а на лентата ще има бариера, която ще се вдига пред автомобила.

Медиите се позовават на секретаря на транспортното министерство Хорациу Козма. Той не съобщава дата на нововъведението, но се очаква то да влезе на 15 юни. Мостът между Гюргево и Русе е възлов за туризма на румънците към България и Гърция.

В момента в натоварените дни чакането е адско. Така е от доста време, след като мостът първо бе ремонтиран в румънската половина, а после - продължаващо, в българската. Плащането на таксите усложнява опашките. Румъния не предоставя предплащане сега. България дава такава възможност, но пък предплатилите не ползват бонус, чакат наравно с другите. В крайна сметка пред гишетата бараки се струпват огромни опашки в двете посоки. Положението е буквално зверско откъм Румъния - образуват се над 10-километрови колони от тирове.

Електронната система на румънците ще се казва TarifGiurgiuPod. Не се предвижда скок на самите такси (3 eвро за леки коли в посока Русе). В същото изявление Хорациу Козма заявява, че е получил уверение от българската държава, че дейностите по ремонта ще приключат до началото на лятото. 

