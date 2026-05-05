Правителството на Румъния падна след вот на недоверие

Проевропейското правителство на Румъния падна след вот на недоверие, подкрепен от социалисти и националисти.

Вотът, внесен от PSD и AUR, бе подкрепен с 281 гласа „за“ от всички 431 депутати. Премиерът на Румъния Илие Боложан ще остане на власт до избиране на следващото правителство. Изпълнителната власт преминава в режим на временно управление с ограничени правомощия, като се занимава само с текущото управление до сформирането на ново правителство.

Вотът на недоверие в Румъния бе гласуван на съвместно заседание на двете камари на румънския парламент — Сената (Senat) и Камарата на депутатите (Camera Deputaților).

Боложан беше освиркан в коридорите на парламента, където пристигна тази сутрин, за да наблюдава вота срещу коалиционното му правителство.

Вотът, озаглавен "Спрете "Плана Боложан" за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи", беше внесен миналата седмица от Социалдемократическата партия (PSD), опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците (AUR) и парламентарната група "МИР – Румъния на първо място".

След президентските избори през 2025 г., спечелени от Никушор Дан, премиер на страната стана Илие Боложан (Национално-либералната партия - PNL) – фигура с репутация на прагматичен реформатор и „железен“ администратор. Правителството беше гласувано на 23 юни 2025 г. като широка коалиция, целяща стабилност и усвояване на милиарди евро по Плана за възстановяване. Кабинетът включваше: PNL, социалдемократи от PSD, Съюз за спасение на Румъния - USR и Демократичния съюз на унгарците - UDMR. Беше постигнато споразумение за ротация, според което Боложан трябваше да предаде поста на човек от PSD през 2027 г.

В края на април т.г. Социалдемократическата партия (PSD) официално напусна правителството. Седем министри и вицепремиерът от квотата на социалдемократите подадоха оставки в знак на протест срещу предложените от Боложан строги мерки за икономии и реформи в държавните предприятия. На 25 април 2026 г. Боложан назначи временни министри (от останалите в коалицията PNL, USR и UDMR), за да попълнят празните места след напускането на социалдемократите.

PSD, заедно с националистите от AUR, внесоха вот на недоверие срещу правителството. Основните обвинения са, че реформите на Боложан засягат социалната сигурност и енергийния сектор.

Ситуацията остава изключително динамична, като президентът Никушор Дан вече започна консултации с партиите за намиране на изход от кризата, но вероятността за предсрочни избори или ново пренареждане на мнозинството е много голяма.

“Днес между PSD и AUR се ражда нов политически съюз. Това няма да бъде събитие с фойерверки, това ще бъде събитие, което ще подпали Румъния”, заяви заместник на PNL Флорин Роман.

Кои предложения на Боложан доведоха до кризата

Боложан обяви план за преструктуриране на 22 големи държавни компании, които трупат системни загуби. Той категорично заяви, че държавата няма да налива повече пари в „хронично фалирали“ предприятия. Премиерът предложи и листване на борсата на стратегически активи за привличане на капитал.

За да намали рекордния бюджетен дефицит (който достигна критични нива от над 8-9% от БВП), Боложан предложи: план за намаляване на броя на служителите в публичната администрация с до 20%., спиране на ръста на възнагражденията в държавния сектор за 2026 г., въвеждане на задължителни индикатори за производителност за всеки чиновник и намаляване на броя на членовете в политическите кабинети на министрите.

Боложан лансира и данъчни промени: вдигане на основната ставка на ДДС от 19% на 21%., значително увеличение на акцизите върху горивата, алкохола и тютюневите изделия, премахване на данъчните преференции за сектори като ИТ и строителство, които досега се ползваха със специален статут.