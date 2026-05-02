Мадяр ще назначи зет си за министър на правосъдието

Бъдещият министър-председател на Унгария Петер Мадяр ще назначи зет си Мартон Мелетей-Барна за министър на правосъдието. Новото правителство на Унгария ще встъпи в длъжност на 9 май, съобщи Euronews.

Мелетей-Барна, който е женен за сестрата на Мадяр - Анна Илона, е адвокат и колега от университета на Мадяр. Той е един от 10-те основатели на партията TISZA, когато тя е сформирана през 2020 г., и е бил директор по правните въпроси на партията.

Мадяр горещо защити избора си. „Вътрешната и международната кариера на бъдещия министър на правосъдието, висококачествената му работа и визията му са безспорни. Той беше част от нашето движение за промяна на режима от самото начало, оформяйки и ръководейки нашите операции и програма... Дълго след като се присъедини към нашата общност, той свърза живота си с този на сестра ми. Поради тази причина, естествено, смятам за особено важно работата му да бъде възможно най-публична и всичките му решения да бъдат прозрачни“, каза той във видео.

Мадяр призна, че изборът е създал "сериозна дилема" за него и че опасенията относно семейни отношения в рамките на управляващия екип на правителството са „разбираеми“. Затова сестра му, която е съдия, ще напусне съдебната система.

„Трябва да започнем да връщаме страната си в правилната посока, да привличаме средства от ЕС, да даваме тласък на икономиката и да подобряваме обществените услуги“, каза Маджар.

Назначението на Мелетей-Барна беше едно от последните, обявено от Мадяр, заедно с Габор Пошфай, кандидатът за министър на вътрешните работи.

Основно послание в кампанията на Мадяр бе прочистването на унгарската политика и възстановяване на системата за контрол и баланс, която беше постепенно ерозирана от предишния премиер Виктор Орбан през 16-те му години на власт. Той също така обеща рестартиране на отношенията с Европейския съюз и в сряда проведе серия от срещи на високо ниво с представители на властта в Брюксел. На среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен бяха обсъдени стъпки за разблокиране на милиарди евро от финансирането от ЕС, което в момента е замразено поради опасения за корупцията и върховенството на закона.

Унгария рискува да загуби около 10 милиарда евро от средствата, предназначени за подкрепа на икономиката ѝ след пандемията, освен ако Мадяр не постигне сделка преди крайния срок през август.

Маджар обеща, че „средствата от ЕС скоро ще започнат да пристигат в Унгария“, като това ще бъде съпроводено с реформи, свързани с върховенството на закона.