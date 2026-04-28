Техническа неизправност спряла нападателя от Вашингтон

Днес, 08:10
Коул Томас Алън
Временният главен прокурор на САЩ Тод Бланш не потвърди, че  31-годишният Коул Томас Алън, който вече е обвинен в опит за убийство на президента на САЩ Доналд Тръмп, е ранил офицер по сигурността в хотел "Хилтън" във Вашингтон.

При стрелбата пред балната зала на хотела, в който се провеждаше вечерята на кореспондентите в Белия дом, са произведени общо 6 изстрела. Пет от тях са дело на агенти от "Сикрет сървис", а един е произвел Алън - с пушка. При изстрела му е имало засечка - гилзата е останала в оръжието след изстрела. В резултат на това оръжието останало „блокирано“, тъй като новият патрон от пълнителя не може да влезе в патронника, докато старата гилза е там. Освен пушка, нападателят е имал пистолет и нож, но не е успял да ги използва.

„Един служител от „Сикрет сървис“ е бил прострелян в гърдите, но е носил бронирана жилетка, която е работила“, заяви на пресконференция в понеделник изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш. Не е ясно дали агентът е прострелян от заподозрения или е  попаднал под кръстосан огън от други правоохранителни органи. Той вече е изписан от болница.

Работата на служителите от "Сикрет сървис" е оценена високо, тъй като не са допуснали стрелеца да влезе в залата.

Коул Томас Алън е преминал границите на няколко щати, за да се опита да убие Тръмп. Напуснал е дома си в град Торънс в района на Лос Анджелис на 21 април и е пътувал с влак до Чикаго, съобщиха властите.

На 24 април напуска Чикаго и пристига във Вашингтон, където се настанява в хотел „Хилтън“ в навечерието на галавечерята.

