Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хора на Тръмп искат отпечатването на банкнота от 250 долара с неговия лик

Днес, 20:34
Макет на предложената банкнота от 250 долара с лика и подписа на президента, който служители на администрацията предоставили на екипа на Бюрото за гравиране и печат.
Макет на предложената банкнота от 250 долара с лика и подписа на президента, който служители на администрацията предоставили на екипа на Бюрото за гравиране и печат.

Официални лица от администрацията на Тръмп са притиснали службата, отговорна за печатането на парите в страната, да проектира банкнота от 250 долара с лика на президента Тръмп, съобщи Washington post. Това би било първото появяване на жив човек върху американска валута от повече от 150 години насам.

Започвайки от миналата година, две политически назначения в Министерството на финансите – ковчежникът на САЩ Брандън Бийч и неговият старши съветник Майк Браун – многократно са настоявали пред служителите в Бюрото за гравиране и печат да подготвят прототипи на банкнотата. Този ход е предизвикал безпокойство, тъй като федералният закон в момента позволява само портретите на починали хора да се появяват върху банкнотите.

През август и септември Бийч е предоставил на служителите на бюрото примерни дизайни (макети) за банкнотата, включително един, който показва лицето на президента Доналд Тръмп в центъра на 250-доларовата банкнота, разположено между подписите на президента и министъра на финансите Скот Бесънт, според един от служителите и документи, прегледани от „Вашингтон Пост“.

Художникът, който казва, че е проектирал макета, споделя пред „Пост“, че е разговарял с Тръмп по въпроса.

Британският художник Иън Алекзандър заявява, че Тръмп е одобрил промени в първоначалния му дизайн, като например добавянето на цветовете на американското знаме и лого, отбелязващо 250-ата годишнина от основаването на нацията.

„Той обича да ме нарича своя любим британски художник“, казва Алекзандър, бивш състезател по плуване и диджей, който описва себе си като кралски портретист на кралица Елизабет II и други личности.

Нито един жив човек не се е появявал върху американска валута от 1866 г. насам, когато това е било забранено със закон, след като изображението на среден по ранг чиновник от Министерството на финансите се появило върху банкнота от 5 цента. Законодателство, което би позволило на Тръмп да се появи върху банкнота от 250 долара, беше внесено в Конгреса миналата година за отбелязване на 250-ата годишнина на нацията, но разглеждането му се забави. За да се появи Тръмп (или който и да е друг жив човек) на американска валута, Конгресът трябва изрично да гласува изключение или да отмени старото правило.

В изявление говорител на Министерството на финансите заяви, че службата за печат „извършва подходящо планиране и надлежна проверка“ в отговор на предложеното законодателство.

По рано този месец президентът на Съединените щати Доналд Тръмп публикува в социалната мрежа Truth Social изображение на банкнота от 100 долара със своя образ. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, банкнота

Още новини по темата

Тръмп е против Иран да предаде обогатения уран на Русия или Китай
27 Май 2026

Борисов търси опора във Вашингтон
27 Май 2026

Нетаняху и Тръмп влязоха за малко в болница
26 Май 2026

Най-напрегнатата тема на срещата "Тръмп-Си" е била Япония
25 Май 2026

Въоръжен мъж започна да стреля и бе убит пред Белия дом
24 Май 2026

Тръмп пропуска сватбата на сина си заради Иран
23 Май 2026

Тръмп изпраща още 5000 американски войници в Полша
22 Май 2026

Биволът Доналд Тръмп стана хит в Бангладеш
21 Май 2026

Тръмп обяви ликвидирането на втория човек в "Ислямска държава"
16 Май 2026

Тръмп: Постигнахме фантастични споразумения с Китай
15 Май 2026

Си обсъжда с Тръмп „Капана на Тукидид“
14 Май 2026

Пекин посрещна Тръмп хипер тържествено
13 Май 2026

Илон Мъск и Тим Кук ще придружават Тръмп в Китай
12 Май 2026

Тръмп отхвърли като неприемлива позицията на Иран по преговорите
11 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса