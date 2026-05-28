Хора на Тръмп искат отпечатването на банкнота от 250 долара с неговия лик

Макет на предложената банкнота от 250 долара с лика и подписа на президента, който служители на администрацията предоставили на екипа на Бюрото за гравиране и печат.

Официални лица от администрацията на Тръмп са притиснали службата, отговорна за печатането на парите в страната, да проектира банкнота от 250 долара с лика на президента Тръмп, съобщи Washington post. Това би било първото появяване на жив човек върху американска валута от повече от 150 години насам.

Започвайки от миналата година, две политически назначения в Министерството на финансите – ковчежникът на САЩ Брандън Бийч и неговият старши съветник Майк Браун – многократно са настоявали пред служителите в Бюрото за гравиране и печат да подготвят прототипи на банкнотата. Този ход е предизвикал безпокойство, тъй като федералният закон в момента позволява само портретите на починали хора да се появяват върху банкнотите.

През август и септември Бийч е предоставил на служителите на бюрото примерни дизайни (макети) за банкнотата, включително един, който показва лицето на президента Доналд Тръмп в центъра на 250-доларовата банкнота, разположено между подписите на президента и министъра на финансите Скот Бесънт, според един от служителите и документи, прегледани от „Вашингтон Пост“.

Художникът, който казва, че е проектирал макета, споделя пред „Пост“, че е разговарял с Тръмп по въпроса.

Британският художник Иън Алекзандър заявява, че Тръмп е одобрил промени в първоначалния му дизайн, като например добавянето на цветовете на американското знаме и лого, отбелязващо 250-ата годишнина от основаването на нацията.

„Той обича да ме нарича своя любим британски художник“, казва Алекзандър, бивш състезател по плуване и диджей, който описва себе си като кралски портретист на кралица Елизабет II и други личности.

Нито един жив човек не се е появявал върху американска валута от 1866 г. насам, когато това е било забранено със закон, след като изображението на среден по ранг чиновник от Министерството на финансите се появило върху банкнота от 5 цента. Законодателство, което би позволило на Тръмп да се появи върху банкнота от 250 долара, беше внесено в Конгреса миналата година за отбелязване на 250-ата годишнина на нацията, но разглеждането му се забави. За да се появи Тръмп (или който и да е друг жив човек) на американска валута, Конгресът трябва изрично да гласува изключение или да отмени старото правило.

В изявление говорител на Министерството на финансите заяви, че службата за печат „извършва подходящо планиране и надлежна проверка“ в отговор на предложеното законодателство.

По рано този месец президентът на Съединените щати Доналд Тръмп публикува в социалната мрежа Truth Social изображение на банкнота от 100 долара със своя образ.