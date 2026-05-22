Тръмп изпраща още 5000 американски войници в Полша

С гордост подкрепих избирането на сегашния полски президент Карол Навроцки, заяви още президентът на САЩ

Днес, 07:20
Доналд Тръмп
Доналд Тръмп

САЩ ще изпратят още 5000 войници в Полша, обяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА.

Изказването му идва два дни, след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че разполагането на американски войски в Полша се отлага. САЩ преразглеждат присъствието на войските си в Европа и се очакваше да го съкратят след настояванията на Тръмп НАТО да поеме по-значителна роля в отбраната на Европа.

"Въз основа на успешното избиране на сегашния президент на Полша Карол Навроцки, когото с гордост подкрепих, както и на нашите отношения с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Тръмп посрещна Навроцки в Белия дом през май миналата година и го подкрепи в ключов момент преди изборите в Полша, на които Навроцки победи кандидата от проевропейската центристка партия на премиера Доналд Туск. През септември американският президент се срещна отново с него в Белия дом, като тогава заяви, че САЩ биха могли да увеличат военното си присъствие в Полша и обеща да осигури отбраната на страната, припомня Ройтерс.

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Полша, американски войници

