Илон Мъск и Тим Кук ще придружават Тръмп в Китай

Президентът Доналд Тръмп ще пътува за Китай със 17 от най-влиятелните бизнес лидери на САЩ. Bloomberg, Reuters и Forbes потвърждават, че Тръмп ще бъде съпроводен по време на започващата утре официална визита в Пекин от Apple, Tesla, SpaceX, Meta, Visa, JPMorgan Chase, Boeing и други мегакомпании.

Става дума за Тим Кук (Apple), Илон Мъск (Tesla/SpaceX), Чък Робинс (Cisco), Санджай Мехротра (Micron) и Кристиано Амон (Qualcomm). Интересно е, че Дженсън Хуанг (Nvidia) вероятно няма да присъства, въпреки близките си отношения с Тръмп.

Финансовите лидери, които ще летят, са: Лари Финк (BlackRock), Стивън Шварцман (Blackstone), Дейвид Соломон (Goldman Sachs) и Джейн Фрейзър (Citigroup). Шефовете на Visa Райън Макинърни и на Mastercard Майкъл Мибах също ще бъдат в Китай.

Авиацията и индустрията ще бъдат представени от Кели Ортберг (Boeing) и Лари Кълп (General Electric). Очаква се в Китай “Boeing” да финализира огромна поръчка за до 500 самолета (основно модел 737 MAX), което би било най-голямата самолетна поръчка в историята.

Посещението на президента Доналд Тръмп в Китай е насрочено за тази седмица – от 13 до 15 май 2026 г. (сряда – петък). Това е първата визита на американски президент в страната от 2017 г. насам.

Посещението първоначално беше планирано за март, но бе отложено с няколко седмици заради напрежението между САЩ и Иран.

