Тръмп заговори за изтегляне на
войските на САЩ от Западна Европа

Днес, 08:26
ЕПА/БГНЕС
Президентът на САЩ заяви, че обмисля възможността да изтегли американските войски не само от Германия, но също от Италия и Испания.

„Защо не? Италия с нищо не ни помогна, а Испания се представи ужасно“, каза той снощи в Белия дом.

Доналд Тръмп отново нападна европейските съюзници, обвинявайки ги в липса на подкрепа по въпроса за Иран, въпреки помощта на САЩ за Украйна. В същото време той твърди, че на Вашингтон „всъщност не му е била нужна помощ“ -  това било тест за съюзниците.

Изявлението на президента на САЩ се появи няколко дни след като канцлерът на Германия Фридрих Мерц разкритикува неговия подход към войната в Иран.

В момента приблизително 80 000 американски войници са разположени в Европа. Приблизително 38 000 от тях са постоянно и ротационно разположени в Германия.

Испания се очерта като един от най-отявлените критици на Тръмп и войната с Иран в Европа. Страната забрани използването на въздушното си пространство и на двете американски бази на нейна територия за операции в подкрепа на ударите срещу Иран, което разгневи Вашингтон.

Италианският премиер Джорджa Мелони, която поддържаше тесни връзки с Тръмп, е изправена пред разрив с американския лидер, който я атакува словесно, след като тя защити папа Лъв XIV в задочния му конфликт с американския президент.

В сряда Тръмп заяви, че САЩ преразглеждат числеността на войските си в Германия с цел намаляването им. Това се случи само дни след коментари на германския канцлер Фридрих Мерц, който постави под въпрос начина, по който САЩ се справят с войната в Иран, с необичайно директни думи, заявявайки, че американската администрация е „унижена“.

Германските власти омаловажиха заплахата от съкращаване на войските, отбелязвайки, че базите там са жизненоважни за сигурността на САЩ.

Всяко усилие за намаляване на числеността на войските в Европа вероятно ще се сблъска с опозиция в Конгреса. Последният опит на Тръмп да изтегли сили от Германия, през 2020 г., беше блокиран от законодателна опозиция, отбелязва "Блумбърг". Настоящото законодателство на САЩ определя минимум 76 000 войници, постоянно разположени в Европа.

