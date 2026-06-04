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ЕС придвижва Украйна и Молдова към следващия етап за членство

Днес, 07:22

Европейският съюз постигна съгласие в сряда да придвижи Украйна и Молдова към следващия етап от процеса по членство. Решението дойде, след като дипломати потвърдиха, че Унгария е оттеглила своето дългогодишно вето срещу присъединяването на Украйна. Преговорите формално започнаха през юни 2024 г., но на практика бяха в мъртва точка заради унгарското вето за Украйна. То не важеше за Молдова, но кандидатурата на страната на практика се разглежда заедно с тази на съседната страна. 

Новият премиер на Унгария Петер Мадяр съобщи, че е постигнал с Украйна историческо споразумение за унгарското малцинство и според дипломати още следващата седмица Унгария може да вдигне ветото си.

Кипър, който държи ротационното председателство на Съюза, определи този ход като "начало на подготовката за отварянето на първия клъстер в преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова към ЕС". В официална публикация в социалната мрежа беше подчертано, че това изпраща силно послание за единство и решителност на ЕС. 

 

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Ключови думи:

Украйна, ЕС

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