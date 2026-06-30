Руснаци в България дариха 17 джипа на украинската армия

Руснаци, които живеят в България, дариха 17 високопроходими автомобила в подкрепа на Въоръжените сили на Украйна и Легион "Свобода на Русия", който е в състава на ВСУ.

"Инициативата има традиционен характер - преди две години отново се събрахме тук. Автомобилите могат да служат за превоз на хора и за доставяне на муниции и храна", заяви Геннадий Воробьов от "Бесарабски фронт". Дарението е част от усилията за подкрепа на Украйна на фронта. "В момента се брани Източната порта на Европа, затова не може да си позволим Украйна да загуби", добави той.

Воробьов каза, че дарението е от руснаци, които живеят в България и в Русия. Голяма част от тях са преследвани в Русия за антивоенната си позиция, срещу тях има наказателни дела, на някои е конфискувано имущество. Затова те не желаят да бъдат идентифицирани.

Част от събралите се на площада пред "Александър Невски" хора бяха с маски и тъмни очила. Някои от тях носеха военни униформи. Те развяха украински знамена и се поздравиха с викове "Слава на Украйна", предава БТА.

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