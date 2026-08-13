Висш служител на "Газпром" е в нелегална структура срещу Путин

Игор Волобуев е бивш вице на Газпромбанк и шеф на пресслужбата на "Газпром"

Бившият служител на структури на „Газпром“ и бивш вицепрезидент на "Газпромбанк" Игор Волобуев, който след началото на пълномащабното руско нахлуване замина за Украйна, получи украинско гражданство и се присъедини към Въоръжените сили на Украйна, е публичен представител на движението „Черна искра“, което определя себе си като руско нелегално движение.

В интервю за руската служба на BBC Волобуев разказа, че движението „Черна искра“ преди време се е свързало със силите за отбрана на Украйна и е предложило своите услуги и помощ.

„Това е нелегално движение. Това са хора, които са граждани на Русия. Те не са заминали никъде, всички се намират в Русия и са избрали именно този начин, който смятат за единствения ефективен — силова съпротива срещу режима на Путин и нанасяне на удари по неговата икономика“, отбеляза той.

Волобуев добави, че „Черна искра“ е напълно самостоятелна организация. Обяснявайки защо в името ѝ се използва думата „черна“, той разказа, че членовете ѝ смятат за една от основните си задачи нанасянето на удари по руската петролна промишленост, която определят като „основната кръв“ на режима на Путин, тъй като именно петролът носи най-големи приходи на руската икономика.

Говорейки за взаимодействието с Украйна, той даде като пример Рязанската петролна рафинерия - „Черна искра“ е участвала в нанасянето на удари по нея.

„Защо бяха нужни тези момчета, тези партизани? Те са способни да се внедряват, способни са да кажат, че например тази инсталация е поразена и трябва да бъде доразрушена по еди-какъв си начин и на еди-кое си място“, разказа Волобуев.