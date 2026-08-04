Московска област бе подложена на най-смъртоносната атака с дронове от началото на войната.

Удар с дрон в Московска област във вторник вечерта доведе до смъртта на най-малко петима души, а други 10 са ранени, обяви губернаторът Андрей Воробьов. Украински безпилотници са атакували и три склада на Wildberries, като поне два от тях са били повредени.

Удар е имало в индустриалната зона Новосьолка в Чехов, пише Воробьов. Свалени останки са причинили няколко пожара, най-големият от които е регистриран в склад. Повредени са електрическа подстанция и административна сграда. Отломки от дрон са паднали и в село Солнишково, като са повредили частен дом и автомобил.

Складовият комплекс в Новосьолка е на Wildberries. Все още не е ясно обаче дали е бил ударен. Кметът на Чехов Михаил Собакин публикува снимка на повредения складов комплекс. Exilenova+ пусна и видео на дрон, за който се твърди, че се е разбил в частен дом, и последствията от пожара.

Преди това най-смъртоносните атаки с дронове в столичния регион бяха няколко. На 11 март 2025 г. трима души загинаха, а 18 бяха ранени. На 17 май трима души бяха убити, а 17 ранени; и на 13 юли - трима души убити и петима ранени.

Според руското министерство на отбраната, дронове са атакували 18 руски региона и Крим във вторник вечерта. Силите за противовъздушна отбрана са свалили 320 безпилотни летателни апарата.

Един от засегнатите региони е Ленинградска област. Според губернатора Александър Дрозденко, силите за ПВО са свалили 17 дрона, ранявайки един човек, а в склад на Wildberries в Красни Бор е избухнал пожар.

The Wildberries facility in Krasny Bor, Leningrad region, in Russia had an area size of 154,000 square meter with its latest portion being completed in March 2026. pic.twitter.com/SIXuso5SjB — (((Tendar))) (@Tendar) 4 август 2026 г.

Това е 13-ият от 15-те най-големи склада на Wildberries, атакувани от Украйна от началото на кампанията срещу логистичните центрове. Складът в Красни Бор е на шесто място сред комплексите на компанията по площ (154 000 кв. м).

Друг склад на Wildberries е бил повреден от дрон в село Емаус в Тверска област, според областния управител Виталий Корольов.

Заради ударите с безпилотни апарати из Кримския полуостров най-големите логистични компании - Ozon и Wildberries, започнаха да отказват доставки там с интересен аргумент - че Крим не е част от Русия. В социалните мрежи се появиха видеа на разплакани търговци, които не могат да доставят стоки на своите клиенти там и публикуват обясненията на един от партньорите си - Ozon, чийто складове Украйна все още не е започнала да атакува. Според разговора с бота за поддръжка на Ozon, компанията не доставя стоки до Севастопол и го изброява сред местата извън Русия.

🇷🇺 August 3: Russian marketplace Ozon no longer considers Crimea part of the Russian Federation.😁



The woman in the video shared a screenshot of her correspondence with Ozon, in which the company’s support bot states that it does not deliver goods to Sevastopol and lists it… pic.twitter.com/hhHGXV7zuP — Natalka (@NatalkaKyiv) 3 август 2026 г.

Украинските канали за мониторинг в Telegram публикуваха и кадри от пожар в нефтопреработвателния завод в Сизран в Самарска област. Рафинерия на “Роснефт” гори в Сизран, съобщи Телеграм каналът Astra. Пожарът е започнал след атака на украински дронове. Тази рафинерия бе атакувана няколко пъти преди това от украински дронове. През май заводът преустанови дейността си след една такава атака.

Украинските военни значително са увеличили интензивността на обстрела на Русия. Според доклади на Министерството на отбраната, през януари руската противовъздушна отбрана е сваляла средно по 118 дрона на ден. През юли това число се е увеличило повече от три пъти, достигайки 425 дрона на ден.