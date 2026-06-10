Украйна нанесе мощни удари в дълбокия руски тил

Военният завод "Прогрес" в Чебоксари е на 1000 км от Украйна

Тази нощ ВСУ нанесоха удари по „ВНИИР-Прогрес“ в Чебоксари, Куйбишевския нефтопреработвателен завод в Самара и нефтопомпена станция във Владимирска област. Военният завод в Чувашия е бил атакуван с крилати ракети FP-5 Flamingo.

„Продължаваме да прилагаме украински далекобойни санкции срещу руски военни обекти и нефтената индустрия. По-специално, тази нощ украински FP-5 Flamingo поразиха военен завод в Чебоксари, който снабдява армията на окупатора с компоненти за дронове и ракети. Благодаря на Въоръжените сили на Украйна за точността!

През изминалата нощ беше поразен и нефтопреработвателният завод „Куйбишевски“ в Самарска област. Разстоянието от фронтовата линия е над 900 километра. Благодаря на бойците от Силите за специални операции, Силите за безпилотни системи и Главното разузнавателно управление.

Също така Службата за сигурност на Украйна нанесе напълно справедливи удари по два обекта на нефтената инфраструктура във Владимирска област на разстояние 700 километра. Благодаря на всички, които се сражават и работят за Украйна!“, написа президентът на Украйна Володимир Зеленски в своя Telegram канал.

По-рано OSINT анализ потвърди удара по „ВНИИР-Прогрес“ в Чебоксари. Ръководителят на Чувашия Олег Николаев съобщи, че в резултат на украинската ракетна атака са пострадали трима души.

Куйбишевският нефтопреработвателен завод гори в Самара след атаката. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев съобщи, че трима души са пострадали вследствие на украинската атака в региона, а щети са регистрирани в няколко промишлени предприятия.

Във Владимирска област гори нефтопомпената станция „Второво“. Губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев по-рано съобщи за пожари след удари с безпилотни летателни апарати по „два инфраструктурни обекта в Камешковски и Александровски район“