Украйна удари Москва

Руската столица Москва бе подложена на най-масовата атака с дронове от началото на войната. Според кмета на града Сергей Собянин през нощта руските военновъздушни сили са унищожили в района 180 дрона. Досега рекордът бе на 17 май 2026 г., когато столицата бе атакувана от 120 дрона.

“Масирана украинска атака с дронове бе извършена тази нощ срещу Москва, като е обстрелвана и петролна рафинерия", съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. Телеграм каналите изобилстват от видеа, в които московчани бършат мазна пепел от колите си от петролния пожар и очевидно го дишат.

Reuters предаде, че днешното нападение с дронове е нанесло щети на втората от двете основни инсталации в Московската нефтена рафинерия (МНР). Тази инсталация осигурява производството на около 140 000 барела нефт на ден, което се равнява на 47% от капацитета на рафинерията. Повредени са били и някои второстепенни инсталации, тръбопроводи между инсталациите и спомагателно оборудване. Засегнати са били и резервоари за съхранение на нефтопродукти, които са се възпламенили.



При украинската атака с дронове на 16 юни бе възпламенена и повредена първата от двете основни инсталации за дестилация на суров нефт в МНР, която е с капацитет от около 160 000 барела на ден, или 53% от капацитета на рафинерията.

Reuters се позовава на свои източници, според които преди днешното нападение е било планирано рестартиране на производството в средата на седмицата. Рафинерията е трябвало да работи на половината от капацитета си по време на ремонта на първата засегната инсталация. МНР се намира в югоизточната част на Москва и е ключов доставчик на гориво за руската столица.

“Военновъздушните сили продължават да отбиват масирана атака. Няколко дрона успяха да ударят МНПЗ (Московския нефтопреработвателен завод)” - една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в столицата - написа сутринта Собянин в приложението Телеграм.

HOLY SMOKES! Moscow right now 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Oxz4pLHIwQ — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) 18 юни 2026 г.

Московските летища бяха временно затворени. Това е най-голямата украинска атака с дронове от началото на войната. Според руското МО Украйна изстреляла към Русия общо 555 дрона.

Сбили, но есть нюанс pic.twitter.com/hE08pW0rPN — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) 18 юни 2026 г.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви пред журналисти, че масираната атака срещу Москва и Московска област е отговор на неотдавнашния руски удар по Киев, включително по Киево-Печерска лавра, където се запали катедралата "Успение Богородично". Тогава в Киев загинаха петима души.

Украйна предупреди, че ще отговори на атаките от 15 юни и няма да „стои тихо“, припомни Зеленски.

„Ако гори Украйна, ще гори и вашата Москва“, предупреди президентът на Украйна. И отново призова Русия да прекрати войната. Според Зеленски обаче президентът на Русия Владимир Путин не показва подобно желание, поради което украинският президент призова западните партньори да засилят санкционния натиск върху Русия.

Отломки от свалени дронове са паднали на територията на търговския център „Садовод“ и са повредили една от сградите. Няма пострадали.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи, че по време на масираната атака срещу столицата в Жуковски безпилотен апарат е ударил жилищна сграда на улица „Гагарин“. По предварителни данни няма пострадали, а жителите се евакуират.

В последствие Воробьов съобщи, че през нощта срещу четвъртък, 18 юни, при атаки с безпилотни летателни апарати срещу Московска област са пострадали 16 души – 14 възрастни и две деца.

Най-много пострадали има в град Котелники, в югоизточната част на Московска област, на границата с Москва – общо осем души, пише Воробьов. Там дрон е ударил покрива на търговския център „Мега Белая Дача“, вследствие на което е избухнал пожар. Осколъчни рани са получили петима мъже и една жена. Пострадали са също тригодишно дете и 19-годишен младеж.

По негови данни в град Раменское, също в югоизточната част на областта, са пострадали трима души: 22-годишен мъж, 10-годишно момиче и 35-годишен мъж.

По-рано властите не бяха съобщавали за атаки с дронове в Раменское.

В Люберци отломки от дрон са повредили фитнес център и обект в промишлена зона.

Край "Електростал" фрагменти от безпилотен апарат са повредили частна къща и са ранили жена. В самия град е избухнал пожар в автомобил.

В Чехов, в село Масново-Жуково, дрон е ударил вила и я е разрушил напълно. Няма пострадали.

През изминалата нощ около 60 дрона са атакували и Ростовска област. В резултат на удар по град Гуково е загинал един човек, а двама са били ранени, съобщи губернаторът Юри Слюсар.

По негови данни са възникнали „два пожара в търговски обекти“. Според публикация на Astra, базирана на снимки от очевидци, в града гори петролна база с осем резервоара.

Във вторник рафинерията в югоизточния район “Капотня” отново беше атакувана при масирано украинско нападение с дронове.

В същото време въздушна тревога заради опасност от ракетна атака беше обявена и на територията на Новгородска област. Това е първото подобно предупреждение в този руски район.