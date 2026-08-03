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Дрон падна върху плаж в Русия и уби шестима души

03 Авг. 2026

Шестима души загинаха на плажа на руското село Архипо-Осиповка, след като украински дрон се взриви. Трима от загиналите са деца. 

Броят на ранените достигна 47, съобщи кметът на Геленджик Алексей Богодистов. 17 души са хоспитализирани, сред тях има и две деца.

Губернаторът на Краснодарския край говори за "отломки", на любителско видео се вижда как цял дрон пада след звук от автоматична стрелба по него. По неофициални твърдения дронът е бил отклонен от руските средства за радиоелектронна борба. Хора от района на Геленджик казват, че не е имало никакви предупреждения с SMS или сирени и никакви места за укриване при атака.

Украински източници твърдят, че на 300 м е почивна станция "изключително за конструктори на ракети".

 

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Ключови думи:

Украйна, Русия, плаж

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