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Сенатът на САЩ договори подкрепа за "адските" санкции срещу Русия и Иран

28 Юли 2026
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Демократите и републиканците в Сената на САЩ постигнаха споразумения по закона на покония сенатор Линдзи Греъм за „адските“ санкции срещу Русия и Иран.

Двупартийна група от сенатори обяви споразумение за дългоочаквания законопроект, който да позволи на президента Доналд Тръмп да наложи повече ограничения върху основните купувачи на руска енергия.

Тръмп даде сигнал, че подкрепя мярката. Процедурното гласуване по нея е насрочено за късно днес.

Законопроектът разширява санкциите срещу Иран и се насочва специално към износа на руски газ и петрол, като дава правомощия на президента да налага мита върху първите пет купувача на руски суров петрол и природен газ, както и върху първите пет държави, подпомагащи избягването на руските енергийни санкции, се казва в текста, публикуван тази седмица.

Макар и отдавна търсено от Греъм и други пламенни поддръжници на Украйна, законодателството може да застраши и без това нестабилните търговски отношения на САЩ с Китай и Индия, които са сред основните купувачи на руски енергийни ресурси, пише "Блумбърг".

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Ключови думи:

Русия, санкции, Иран, Сенат

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