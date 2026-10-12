Други спортове

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Японски плувец подобри световния рекорд на 400 м съчетано
Днес, 10:55
"Балкански котки" спечели първата си Купа на България след голяма драма
11 Окт. 2026
За шести път поред кенийци спечелиха Софийския маратон
11 Окт. 2026
Спортното министерство прави огромна пиар дирекция
10 Окт. 2026
Софийският маратон затваря за два дни множество улици
10 Окт. 2026
Обновена
Двама наши национали задвижиха "Олимпиакос"
09 Окт. 2026
България се падна срещу една от бейзболните суперсили на Евро 2027
07 Окт. 2026
7 държави заявиха интерес за олимпийските игри през 2036 г.
07 Окт. 2026
Константин Папазов е новият президент на баскетбола в България
05 Окт. 2026
Обновена
Световният шампион заслужи първа титла след "Крусибъл"
04 Окт. 2026
Националният шампион спечели първия 1K Run в София
04 Окт. 2026
"София Блус" отказа претендента и вече е 10-кратен шампион
04 Окт. 2026
Ръгбистите ни се разминаха на един удар със славна победа в Анкара
03 Окт. 2026
Саръбоюков завършва годината като №3 в света
03 Окт. 2026
Търсят се 160 000 лв. след Стефка Костадинова
02 Окт. 2026
Олимпийският огън за първи път отива в Хавай
02 Окт. 2026
Тройка със сирената секна перфектния старт на "Олимпиакос"
01 Окт. 2026
БОК сформира комисии и гласува делегацията за Дакар 2026
01 Окт. 2026
Българин победи Магнус Карлсен в онлайн блиц
01 Окт. 2026
Рекорд на трасето се очаква на Софийския маратон
01 Окт. 2026
Спортът се сдоби с втори зам.-министър
30 Септ. 2026
БОК получи ключовете от новата сграда
30 Септ. 2026
Бивш световен шампион в снукъра получи 7 г. затвор
30 Септ. 2026
Везенков & ко. се държат шампионски в Евролигата
29 Септ. 2026
Клубът на Владимир Николов пак е №1 по държавно финансиране
29 Септ. 2026
"София Блус" е на победа от юбилейната титла
28 Септ. 2026
България завърши в Топ 15 и извън Топ 30 на шахматната олимпиада
27 Септ. 2026
Полша защити титлата и ще пътува за ЛА 2028
27 Септ. 2026
Волей класика ще излъчи шампиона на Европа
26 Септ. 2026
Ръгбистите излизат с дебютанти и голям хъс в Анкара
26 Септ. 2026
BG "Олимпиакос" стартира с разгром защитата на титлата в Евролигата
24 Септ. 2026
17-годишен японец постави невероятен световен рекорд по плуване
24 Септ. 2026
Белгиец задмина Николов за №1 на Евроволей 2026
24 Септ. 2026
Интересът към Евроволей 2026 в София остана далеч от очакванията
23 Септ. 2026
Волейболистите класираха България 9-а в Европа
22 Септ. 2026
Жените са 4-ти по средата на шахматната олимпиада
21 Септ. 2026
Натурализирането на борец у нас е нарушило санкциите срещу Русия
21 Септ. 2026
От домакините само България не влезе в Топ 8 на Евроволей 2026
21 Септ. 2026
НСА ще оспорва Купата на България с шампиона "Балкански котки"
21 Септ. 2026
"Блус" спечели Купа "София" за 10-а поредна година
20 Септ. 2026
"Реал" този път пречупи Везенков и "Олимпиакос" за Суперкупата
19 Септ. 2026
"Маншафтът" смълча 12 000 в София - България е аут от Евроволей 2026
19 Септ. 2026
Обновена
Везенков стигна с "Олимпиакос" финал за Суперкупата на Евролигата
18 Септ. 2026
Най-посетеният мач в групите на Евроволей 2026 е в София
18 Септ. 2026
БОК получи сградата на бившето посолство на Иран
17 Септ. 2026
Софийският маратон ще бъде с рекорден брой участници
17 Септ. 2026
България би еврошампиона Полша пред 13 000 в София
16 Септ. 2026
Обновена
Шахматистите започнаха с две победи на олимпиадата
16 Септ. 2026
Обновена
България ще участва с 16 таланти на младежката олимпиада в Дакар 2026
16 Септ. 2026
Само разгром над Полша ще размине националите с Бундестима
15 Септ. 2026
България си гарантира 1/8-финал на Евроволей 2026
14 Септ. 2026
Обновена
НСА стигна до исторически финал в бейзбола
14 Септ. 2026
Топалов победи Каспаров в шаха на Боби Фишер
14 Септ. 2026
Капитана завоюва първа класическа титла у дома
14 Септ. 2026
Световният шампион взе с 3:1 епичната серия с Нова Зеландия
13 Септ. 2026
Саръбоюков загуби с 1 см битката за супершампион в скока на дължина
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Дъжд и студ нахлуват в България
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Психологът категоричен: Моряците от кораба са били секта, няма данни за външно участие
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