Максимум №220 в снукъра дойде в Джеда

Тепчая Ун-ну направи петия максимален брейк в своята кариера в професионалния снукър. В откриващия си мач от "Саудитския Мастърс" в Джеда 40-годишният тайландец победи Джордан Браун с 4:0 в III кръг, като във втория фрейм постигна съвършената комбинация от 147 т. след 15 червени, 15 черни и успешно разчистени 6 цветни топки.

Максимумът е трети от началото на сезон 2025/2026 в световния тур (WST) и общо 220-и в историята на джентълменския спорт. Тепчая пък се превърна в 15-ия различен играч с поне пет 147-ици във визитката си. Рекордьор е Рони О`Съливан с 15.

Към момента максимумът гарантира чека от 50 000 британски паунда за най-висок брейк в турнира, освен ако някой друг играч не повтори перфектното упражнение до края на надпреварата. Също така Ун-ну влиза в схемата за супербонуса от £147 000 за онзи, който направи два пъти 147 в рамките на четирите "мейджър" състезания през сезона - останалите три са Шампионатът на Обединеното кралство в Йорк, "Мастърс" в Лондон и световното първенство в Шефилд.

"Чувството е невероятно. Толкова е трудно да направиш 147. Особено с този огромен награден фонд, напрежението е гигантско - коментира тайландецът. - В миналото съм пропускал последната черна (б. р. - два пъти през сезон 2015/2016 и веднъж през 2024/2025) и това се беше загнездило в главата ми. Но си казах "Просто давай!" и си направих черната доста лесна този път. Ако получа шанс за още един максимум, ще го преследвам. Такъв е стилът ми."