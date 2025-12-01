"Джиро д`Италия" ще стартира от Несебър

Министерски съвет През деня премиерът Росен Желязов се срещна в Рим с италианския министър на спорта Андреа Абоди и разговаря с двама от основните организатори на състезанието - президента на RCS Media Group Урбано Кайро и изпълнителния директор на RCS Sport Паоло Белино.

Колоездачната Обиколка на Италия през 2026 г. ще стартира със 156-километров етап от Несебър до Бургас на 8 май. Това стана ясно след официалната презентация на маршрута за 109-ото издание на второто най-престижно велосъстезание в света, което за първи път ще започне в България.

Церемонията се състоя днес следобед в залата на "Аудиториум Парко де ла Музика Енио Мориконе" в Рим. На място в италианската столица бяха българският премиер Росен Желязков и двама от неговите министри - на туризма Мирослав Боршош и на младежта и спорта Иван Пешев, които лично излязоха на сцената.

"Сигурен съм, че в тази обиколка вече има двама победители - това са Италия и България. Не се съмнявам, че с избора на България за домакин "Джиро д`Италия" ще бъде едно още по-интересно състезание", каза Боршош пред публиката.

"Със своята над 100-годишна история Обиколката на Италия винаги е била вдъхновение за младите хора. Беше много трудно да спечелим доверието на италианската страна, но българското правителство се ангажира напълно с провеждането на това състезание", добави Пешев.

Че страната ни ще бъде домакин на т. нар. "Гранде Партенца", стана известно още на 6 август, когато двамата министри анонсираха събитието на съвместен брифинг в Министерския съвет. В началото на септември "Сега" разкри част от маршрута, макар нито едно от двете ведомства да не пожела да отговори официално на изпратените въпроси.

Първоначалният план беше стартът да бъде даден в Бургас с етап до Велико Търново. Вместо това тази 220-километрова отсечка ще бъде измината от участниците във втория състезателен ден на наша територия - 9 май.

Третият и последен български етап от Обиколката на Италия ще бъде 174-километрово трасе от Пловдив до София през Боровец на 10 май. Отпада планираният етап от Велико Търново до Пловдив, като керванът от колоездачи ще бъде транспортиран между двата града с отборните каравани и автобуси вечерта на 9 май.

"Провеждането на "Джиро д`Италия" в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по цял свят. Домакинството на големия старт на състезанието и първите три етапа от него у нас ще позиционират България за цяла седмица на световната спортна и туристическа сцена. Състезанието ще бъде витрина за красотата и постиженията на страната ни като домакин на церемонията по откриването и първите три етапа на новото издание през 2026 г.", обобщи министър-председателят Желязков в Рим.

През деня той се срещна с италианския министър на спорта Андреа Абоди и разговаря с двама от основните организатори на състезанието - президента на RCS Media Group Урбано Кайро и изпълнителния директор на RCS Sport Паоло Белино.

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ

Според представения обширен анализ, проведен от италианската финансова консултантска институция "Банка Ифис", Обиколката на Италия ще генерира обща икономическа полза от над €2 млрд. за двете страни домакини през 2026 г. Това включва €620 млн. в незабавни приходи, свързани с туризма и организационната дейност, и допълнителни €1,4 млрд. в дългосрочни ефекти, дължащи се на повторен туризъм и инвестиции в териториалното наследство.

"С повече от 2,1 милиона зрители на място и глобална аудитория, която следи всичките 21 етапа на събитието, "Джирото" действа като ускорител за привлекателността на територията, превръщайки както зрителите на живо, така и зрителите в медиите в бъдещи посетители. Състезанието повишава популярността на регионите домакини, увеличава привлекателността на местната култура, пейзажи и преживявания и подкрепя веригата от доставки, която се простира далеч отвъд колоезденето, като облагодетелства 10 различни индустрии, от хотелиерството до търговията на дребно, транспорта, уелнес и др.", пишат анализаторите.