Колоездачният "Израел" бе изваден от състезание заради Газа

ЕПА/БГНЕС Протестиращи срещу военните действия на Изпаел в Газа блокираха трасето в центъра на Мадрид в последния етап на Обиколката на Испания на 14 септември и прекратиха състезанието.

Колоездачният отбор Israel - Premier Tech за първи път бе изваден от състезание в професионалния тур. Организаторите на Джиро дел'Емилия следващата събота в Болоня изключиха тима от стартовите списъци от опасения за обществената безопасност заради напрежението в Ивицата Газа.

Решението идва след масовите протести, нарушили състезателния график и маршрут на третото най-голямо шосейно състезание в света - Обиколката на Испания, преди две седмици. Там "Израел" бе обект на масови пропалестински протести, противопоставящи се на войната на Израел в Газа. Вуелтата бе помрачена от няколко инцидента, а последният етап дори беше прекратен, след като протестиращи навлязоха и блокираха трасето в Мадрид, а за победител бе обявен датчанинът Йонас Вингегор, който бе лидер в класирането до момента.

Има опасения, че състезанието в Италия на 4 октомври може да бъде засегнато от подобни смущения, след като пропалестински протестиращи се сблъскаха с полицията в Милано в понеделник по време на национална стачка, свикана от синдикатите срещу поведението на Израел в Газа.

Джиро дел'Емилия е традиционно есенно състезание в Болоня, финиширащо близо до историческия център на града, който има голямо студентско население и дълга история на лява политика. През последните дни различни групи в Болоня обявиха готовност за протести и опити за спиране на състезанието.

Шефът на оргкомитета на състезанието Адриано Амичи заяви, че решението за изключване на "Израел" е взето „за безопасността на всички спортисти, технически персонал и зрители“.

"Спортът е средство да за споделяне на универсални ценности, на честна конкуренция и солидарност между хората. Радваме се да научим, че това мнение се споделя от организаторите на състезанието, които официално ни потвърдиха, че израелският отбор няма да участва", заяви пък общинският съветник от Болоня Роберта Ли Калци.

„Israel - Premier Tech беше информиран, че поканата ни за Джиро дел Емилия е оттеглена - написа в изявление колоездачният отбор. - Организаторите посочиха опасения за сигурността, свързани с планирани протести, които заплашваха да провалят състезанието. Смятаме за изключително жалко, че заплахите за насилие нарушиха нашия спорт.“

В петък международният колоездачен съюз UCI заяви, че ще продължи да приветства израелски спортисти на своите състезания, въпреки призивите за спортни бойкоти. Тази седмица титулярният спонсор на отбора - Premier Tech, призова тима да премахне думата „Израел“ от името си.

Israel - Premier Tech има звезден състав и е с амбиция да стане фактор в световното професионално колоездене. В "Израел" се състезават петима британски колоездачи, сред които 4-кратният шампион в Тур дьо Франс Крис Фрум. В състава са още по двама белгийци, германци и новозеландци. Има още състезатели от Канада, САЩ, Австралия, Казахстан, Литва, Израел. Отборът е регистриран в Израел и е собственост на израелско-канадския милиардер в областта на недвижимите имоти Силван Адамс.

След като комисията по разследване на ООН официално обяви, че Израел е извършил геноцид срещу палестинци в Газа - твърдение, което Израел отрича - нарастват призивите страната да бъде отстранена от международни футболни състезания. Според BBC много държави настояват да се проведе гласуване дали Израел да бъде изключен от европейския футбол и ръководството на УЕФА иска да действа з атакъв вот.