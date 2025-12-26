Симеон Николов е волейболист №6 в света

Разпределителят на националния отбор Симеон Николов бе определен за шести най-добър волейболист в света за 2025 г. Класацията се изготвя от екип на международната федерация (FIVB) и се представя ежедневно в профила на световната централа в "Инстаграм".

Днес Volleyball World обяви Николов, след като два дни по-рано като №8 представи капитана на националите Алекс Грозданов. Вчера за №7 бе обявен либерото на Италия Фабио Баласо, а предните дни бяха разкрити имената на чешкия диагонал Патрик Индра (№10) и на словенския център Ян Козамерник (№9).

"Само на 18 г. по време на сезона с националния отбор [...] Мони Николов внесе острота и дързост в ролята си - диво разпределяне на топката, безстрашни избори и никакво колебание, което даде на играта съвсем нова искра. Той дори влезе в листата по резултаност: 44 точки на световното първенство (26 атаки, 6 блокади, 12 аса) и 50 в Лигата на нациите (25 атаки, 11 блокади, 14 аса). С него на игрището, България достигна до финала на световното първенство за първи път от 55 години", пише в мотивите за избора на Николов за №6 в света.

Тази вечер Симеон Николов излиза във финала за Суперкупата на Русия с клубния си отбор "Локомотив" (Новосибирск) срещу шампиона "Зенит" (Санкт Петербург).

Останалите петима в класацията на най-добрите волейболисти ще бъдат обявени в оставащите дни до Нова година, като победителят ще стане известен на 31 декември. Очаква се място Топ 10 да намери и топреализаторът на световното първенство и брат на Симеон Николов - Александър.