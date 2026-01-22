Медия без
Николов стана реализатор №1 за "Лубе" в Европа

Соколов, Казийски и Стойчев претърпяха второ поражение във волейболната Шампионска лига

Днес, 09:05
Александър Николов позира с наградата си за MVP след мача във Варшава.
Александър Николов позира с наградата си за MVP след мача във Варшава.

Българската звезда на световния волейбол Александър Николов изведе клубния си тим "Кучине Лубе" (Чивитанова) до трета поредна победа в Шампионската лига. Италианците надиграха убедително "Проект" (Варшава) с 3:0 (18, 21, 24) като гости в полската столица, а нашият национал се превърна в реализатор №1 и беше избран за най-полезен играч в мача (MVP).

22-годишният посрещач, използван като диагонал, заби 19 т. - всичките в нападение, при 56% успеваемост на атаките си. Следващите най-резултатни в тима на гостите бяха двамата крайни нападатели - Матия Ботоло с 11 т. (4 блока) и Ерик Льопки с 10 т. (2 аса, 2 блока). За поляците Бартош Беднож завърши с 9 т. (2 аса).

"Лубе" е едноличен лидер в класирането на група Е с пълен актив от 9 т. (3-0), а "Проект" е на трета позиция с 4 т. (1-2). В следващия кръг Николов и компания посрещат у дома заемащия последно място белгийски "Хасроде" (Льовен) с 0 т. (0-3), като мачът е на 27 януари в Чивитанова. Ден по-късно поляците ще домакинстват срещу френския "Монпелие" (5 т., 2-1) с Николай Къртев в състава.

Други трима българи бяха замесени в снощната порция от мачове в ШЛ. Воденият от Радостин Стойчев "Халкбанк" (Анкара) загуби у дома в турската столица с 2:3 (-18, 21, 24, -15, -12) от белгийския "Кнак" (Руселаре) въпреки геройствата на Цветан Соколов (24 т.) и Матей Казийски (12 т.).

Отборът на бившия национален селекционер и двамата бивши негови капитани е на последното 4-то място група В с 3 т. (1-2). Лидер в потока е полският шампион "Богданка" (Люблин) с настоящия капитан на България Алекс Грозданов в състава.

