"Нефтохимик" спря сензацията от Разлог и вдигна 6-а Купа на България

"Нефтохимик" спечели Купата на България по волейбол за шести път в клубната история. Бургазлии се справиха във финала на турнира в Самоков с 3:1 (25, 19, -19, 20) срещу "Пирин" (Разлог), слагайки точка на сензационното представяне на тима от Югозапада.

Пред погледа на селекционера на мъжкия национален отбор Джанлоренцо Бленджини капитанът на бургазлии Калоян Балабанов заслужи отличието за най-полезен играч (MVP) в тридневната надпревара в "Арена СамЕлион". Посрещачът заби 16 т. (2 блока) във финала, а с по-голям точков принос за успеха бяха диагоналът Ади Османович с 19 т. (2 блока) и другият краен нападател Рикардо Жуниор с 18 т. (1 ас, 3 блока).

Топреализатор в двубоя пък стана посрещачът и капитан на "Пирин" Теодор Каменов с 24 т. (1 ас, 2 блока), което му донесе наградата "Играч на публиката". От съотборниците му с двуцифрен актив се отличи и Златко Кьосев с 12 т. (1 ас).

В хода на турнира отборът от Разлог първо хвърли бомбата, отстранявайки носителя на трофея "Левски София" с 3:2 гейма на 1/4-финалите, а после елиминира и другия столичен гранд ЦСКА с 3:2 на 1/2-финалите. Така клубът стигна едва за трети път до финала за Купата и за първи път след 15-годишна пауза, но не успя да вдигне първия си трофей. Предишните две участия в последния мач бяха през 2007 и 2011 г., когато отборът се казваше "Пирин Балканстрой".

Именно през 2007 г. срещу разложани "Нефтохимик" извоюва първата си купа на страната, а останалите отличия в клубната витрина са от 2008, 2016, 2018 и 2021 г.