Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Нефтохимик" спря сензацията от Разлог и вдигна 6-а Купа на България

Бургазлии биха "Пирин" на финала в Самоков пред погледа на волейболния селекционер

18 Яну. 2026
Волейболистите на "Нефтохимик" ликуват с Купата на България в "Арена СамЕлион" в Самоков.
SPORTAL.BG
Волейболистите на "Нефтохимик" ликуват с Купата на България в "Арена СамЕлион" в Самоков.

"Нефтохимик" спечели Купата на България по волейбол за шести път в клубната история. Бургазлии се справиха във финала на турнира в Самоков с 3:1 (25, 19, -19, 20) срещу "Пирин" (Разлог), слагайки точка на сензационното представяне на тима от Югозапада.

Пред погледа на селекционера на мъжкия национален отбор Джанлоренцо Бленджини капитанът на бургазлии Калоян Балабанов заслужи отличието за най-полезен играч (MVP) в тридневната надпревара в "Арена СамЕлион". Посрещачът заби 16 т. (2 блока) във финала, а с по-голям точков принос за успеха бяха диагоналът Ади Османович с 19 т. (2 блока) и другият краен нападател Рикардо Жуниор с 18 т. (1 ас, 3 блока).

Топреализатор в двубоя пък стана посрещачът и капитан на "Пирин" Теодор Каменов с 24 т. (1 ас, 2 блока), което му донесе наградата "Играч на публиката". От съотборниците му с двуцифрен актив се отличи и Златко Кьосев с 12 т. (1 ас).

В хода на турнира отборът от Разлог първо хвърли бомбата, отстранявайки носителя на трофея "Левски София" с 3:2 гейма на 1/4-финалите, а после елиминира и другия столичен гранд ЦСКА с 3:2 на 1/2-финалите. Така клубът стигна едва за трети път до финала за Купата и за първи път след 15-годишна пауза, но не успя да вдигне първия си трофей. Предишните две участия в последния мач бяха през 2007 и 2011 г., когато отборът се казваше "Пирин Балканстрой".

Именно през 2007 г. срещу разложани "Нефтохимик" извоюва първата си купа на страната, а останалите отличия в клубната витрина са от 2008, 2016, 2018 и 2021 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Купа на България, Нефтохимик, Пирин Разлог

Още новини по темата

"Марица" не взе гейм от шампиона на Германия
15 Яну. 2026

"Марица" извоюва първа победа в ШЛ
07 Яну. 2026

Александър Николов е №2 в световния волейбол
30 Дек. 2025

Бившият капитан на националите спира с волейбола

27 Дек. 2025

Симеон Николов е волейболист №6 в света
26 Дек. 2025

Капитанът на България е волейболист №8 в света
24 Дек. 2025

Три "кървави" дербита определи жребият за 1/4-финалите
18 Дек. 2025

"Лудогорец" допълни силната група 1/4-финалисти за купата
15 Дек. 2025

КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/8-ФИНАЛИ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)
15 Дек. 2025

И двата ЦСКА са в Топ 8 за Купата на България
13 Дек. 2025

"Черно море" отпадна в битката на евроучастниците
12 Дек. 2025

"Левски" стигна пръв до 1/4-финалите с лекота
11 Дек. 2025

Българска волейболистка е на 1/2-финал на клубния Мондиал 2025
11 Дек. 2025

Волейболната ШЛ започна с две "български" победи
10 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?