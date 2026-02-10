ЦСКА елиминира "ЦСКА 1948"

БГНЕС Кипърският национал Йоанис Питас (вляво) се наслаждава на момента, след като е открил резултата за ЦСКА в 1/4-финала срещу "ЦСКА 1948".

ЦСКА е първият 1/2-финалист в турнира за Купата на България по футбол. "Червените" отстраниха "ЦСКА 1948" в първия 1/4-финален мач след победа с 2:0. Бърз гол даде и преднина в резултата, и психологическо предимство за символичните домакини в мача, игран на ст. "Васил Левски".

Кипърският национал Йоанис Питас откри в 9-ата минута, след като засече подаване от дясно на намиращия се в добра форма Мохамед Брахими. За самия Питас това бе втори гол във втори пореден мач за отбора му.

До почивката ЦСКА доминираше тотално на терена, но нямаше шанс да удвои. Това стори беларуският национал Макс Ебонг в 74-ата минута, когато вкара с глава след центриране от ъглов удар на Петко Панайотов. Това бе първи гол за халфа в официален мач за клуба след трансфера му в края на декември.

В края на мача Борислав Цонев изпусна два пъти срещу вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов в рамките на една атака и това беше може би най-добрата голова възможност за "ЦСКА 1948".

В събота двата отбора отново ще играят един срещу друг. Този път в мач от XXI кръг на Първа лига.

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев прие победата като напълно заслужена: "Контролирахме събитията на терена. Заслужено се поздравихме с победата. Извлякохме максимума от ситуациите, които имахме и това е най-важното. Отборът показа, че в дефанзивен план сме добре. Бяхме дисциплинирани. Не прибързвахме, когато се защитавахме. Създадохме много добри положения през първата част. Нагодихме се по най- добрия начин към тези съперници, които днес излязоха на терена. Нека запазим това постоянство и да видим докъде ще ни доведе.

Аз като треньор не толерирам неговото поведение (б.ред. - на арестувания Давид Пастор), но преди да започнем да съдим някого трябва да се поставим в неговите обувки. Драмата, през която преминава, е много тежка. Като отбор сме длъжни да му помогнем да излезе от тази ситуация. Цялата съблекалня сме обединени около това да направим така, че тази ситуация да не се повтаря."

Наставникът на "ЦСКА 1948" Иван Стоянов пък се закани за своеобразен реванш в предстоящия съботен мач: "Отстъпвахме в агресията. Опитвахме да градим атаките, както искахме. Атаките на ЦСКА идваха на контри. Доста непредизвикани грешки правихме и давахме инициативата на ЦСКА. Това, което искахме, дадоха го играчите като желание. Искахме повече да играем с топката, но понякога не се получава. Трябва да се възстановим след този тежък мач и се готвим за събота, когато мисля, че ще им е по-тежко на ЦСКА. Надявам се в събота да стъпим както трябва, да имаме повече положения и да ги реализираме."

ПРОВИНИЛИЯТ СЕ ОТ ЦСКА БЕШЕ ОСЪДЕН

Бразилският защитник на ЦСКА Давид Пастор, който вчера бе арестуван заради шофиране с 2.32 промила алкохол, днес беше осъден по бързата процедура и освободен. Той получи 8 месеца условно лишаване от свобода. Присъдата ще влезе в сила при ново провинение в следващите 3 години. Бразилецът ще трябва да плати и глоба в размер на около 31 000 евро. Тепърва той ще научи и каква санкция му е наложена от ЦСКА.

Днес Пастор излезе с публично изявление, в което призна грешката си и се извини. Той оправда постъпката си с лична трагедия (б.ред. - смъртта на майка му). "Съзнавам, че с действията си навредих не само на себе си и на близките си, но и на футболния клуб ЦСКА, на съотборниците си и на всички, които ме подкрепят (...) Нищо обаче не може да оправдае простъпката ми от онази вечер. Поемам пълна отговорност за случилото се и ще понеса всички последствия съобразно решенията на компетентните органи. Приемам този инцидент като сериозен урок. Осъзнавам, че като футболист на ЦСКА и като публична личност от мен се очаква да бъда пример - както на терена, така и извън него. Гарантирам, че ще спазвам стриктно законите и ще положа всички усилия да възстановя доверието чрез поведението си и професионалното си отношение", се казва в изявлението на Пастор.